La playa donde desconecta Paz Padilla: 8 kilómetros de arena fina y dorada, aguas cristalinas y perfecta para hacer surf

Paz Padilla y la playa de Atlanterra, en Zahara de los Atunes, en un montaje.

El regreso de Paz Padilla a Telecinco es toda una realidad. La presentadora y humorista vuelve a la primera línea televisiva al frente de El show de Paz.

Se trata de un formato de entretenimiento con el que Telecinco busca relanzar las tardes de los fines de semana.

Tras años marcados por idas y venidas profesionales y algunos de los trances vitales más duros, la gaditana afronta esta nueva etapa con ilusión. "Vuelvo con mi ex, pero tengo claro que quiero estar en la nueva Telecinco", dijo.

La artista, a quien también vemos en La que se avecina, estará este verano a caballo entre Madrid y Zahara de los Atunes, que es el lugar adonde acude para desconectar y recargar pilas.

Allí, Paz tiene una vivienda donde pasa largas temporadas junto a su hija, Anna Ferrer, disfrutando de una vida mucho más relajada que la que le ofrece Madrid.

Este bonito pueblo costero -en realidad es una pedanía de Barbara- situado a una hora en coche de Cádiz ha sido el refugio al que ha acudido Paz para sobrellevar algunas de las pérdidas más dolorosas de los últimos años, como las de su marido, Antonio Juan Vidal, y su hermano Luis.

Pero su vinculación con Zahara de los Atunes va mucho más allá del turismo. Y es que, Paz Padilla impulsó junto a su hija la firma de moda gaditana No Ni Ná, inspirada en la esencia del municipio.

Y mantiene abierto El Trompeta, uno de los chiringuitos más conocidos de la playa, que heredó de su hermano. Lo continúa gestionando como un homenaje permanente a su memoria.

No es de extrañar que la presentadora se enamorara de Zahara de los Atunes. Parte de su encanto reside en sus más de 8 kilómetros de costa prácticamente ininterrumpida.

La Playa del Carmen, situada junto al núcleo urbano, es uno de los lugares más concurridos gracias a sus espectaculares puestas de sol y a su ambiente relajado.

Más al sur aparece Atlanterra, una extensa franja de arena dorada rodeada de un entorno residencial que conserva el carácter tranquilo de la zona.

Playa de Zahara de los Atunes. iStock

Todas ellas pueden presumir de sus aguas cristalinas. La ubicación privilegiada de Zahara, entre el Atlántico y el Mediterráneo, favorece un mar limpio, de tonalidades turquesas y temperaturas refrescantes incluso en los meses más cálidos.

Además, las condiciones de viento y oleaje convierten este tramo del litoral gaditano en un destino muy apreciado por los aficionados al surf, el kitesurf y el windsurf.

Otras playas

Y cuando busca una desconexión todavía mayor, Paz encuentra refugio en otros enclaves cercanos.

Son, por ejemplo, la Playa de los Alemanes, protegida entre acantilados y perfecta para escapar del viento de Levante, o la Playa de Enmedio, un paraje virgen de casi tres kilómetros donde la naturaleza sigue siendo la única protagonista.

Por último, del casco urbano de Zahara de los Atunes destacan la iglesia del Carmen, la histórica Chanca (antigua almadraba y palacio ducal) y sus calles tradicionales junto al paseo marítimo.

Todos ellos reflejan la importancia histórica de la pesca del atún y el legado señorial de la localidad.