Carlos Lozano, presentador, sobre su vida en el campo: "Me levanto a las 6 o las 7, desayuno y doy de comer a los animales"

Carlos Lozano está de vuelta. El que fuese presentador de la primera edición de Operación Triunfo será el encargado de conducir Amor o lo que surja, el nuevo dating de Telecinco que se emitirá en sus sobremesas.

Su fichaje supone uno de los movimientos más llamativos de la cadena para la temporada estival y marca el regreso de uno de los rostros más populares de la televisión española a un formato diario en directo.

La noticia adquiere una dimensión especial porque llega en un momento muy diferente de la vida del comunicador.

En los últimos años, Lozano había dado un paso atrás respecto a la exposición mediática para centrarse en una existencia mucho más tranquila, alejada de los platós y en pleno contacto con la naturaleza.

Aunque nunca desapareció del todo de la televisión, lo cierto es que llevaba tiempo sin asumir la responsabilidad de presentar un programa, algo que no hacía desde 2018 con Granjero busca esposa.

Carlos Lozano presentó en Cuatro 'Granjero busca esposa'.

Quizás, Mediaset le ha querido premiar por su destacado papel en GH DÚO, reality que ganó conquistando al público, sobre todo, por su relación con Cristina Piaget. Allí se liberó como la "bestia" televisiva que es.

El verdadero punto de inflexión en su vida llegó en 2022. Después de décadas ligado a la televisión y tras desprenderse de su espectacular vivienda de Navacerrada, decidió simplificar su día a día.

Vendió aquella mansión para comenzar una nueva vida mucho más discreta y cercana a sus verdaderas prioridades. El lugar elegido fue El Berrueco, un pequeño municipio situado en la sierra norte de Madrid, a 45 minutos de la capital.

Allí construyó una vivienda integrada en el paisaje y alejada de cualquier ostentación. Era una casa funcional, con espacio para sus animales y diseñada para disfrutar de la tranquilidad que llevaba años buscando.

"Vivo en la sierra, con mis ovejitas, con mis gallinitas, que son mis animales de compañía", aseguraba en una entrevista años atrás. "Me he hecho una

"Me he hecho una casita en el campo y muy bien, estoy muy contento. Estoy feliz, vivo en la sierra, con mis ovejitas, con mis gallinitas, que son mis animales de compañía. Estoy muy contento", decía en 2024 ante los medios Carlos Lozano.

"Ahora me he convertido en ganadero porque me gustan mucho los animales", decía en otra entrevista para la revista Pronto. "Soy un amante del campo y los animales".

De hecho, su rutina actual está muy alejada de los horarios televisivos que marcaron gran parte de su carrera. "Me levanto muy pronto, sobre las 6 o 7 de la mañana, desayuno y doy de comer a los animales", aseguraba.

Su vuelta a Telecinco

El resto de la jornada transcurre entre el cuidado de su pequeña granja, formada por perros, ovejas y gallinas, y el disfrute de una vida tranquila en plena naturaleza.

Precisamente, su regreso a Telecinco supondrá un importante cambio de hábitos. La emisión diaria y en directo de este programa que recuerda a Mujeres y Hombres y Viceversa le obligará a pasar gran parte de la jornada en los estudios de Mediaset, en Villaviciosa .

Pese a vivir alejado de los platós durante cuatro años, Carlos Lozano reconocía hace unos días que "mi sitio es la televisión" y que es "feliz en la televisión".

"Estoy agradecido de volver porque quiero volver. Siempre he hecho entretenimiento, este programa es entretenimiento y, además, me van a dejar ser yo", aseguraba el presentador en una rueda de prensa en la que Mediaset anunció su batería de novedades para el verano.