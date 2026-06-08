La playa donde desconecta María León: 1.200 metros de arena dorada, aguas cristalinas y un chiringuito muy popular

María León y la playa de la Virgen del Mar-Puntalillo, en Rota, donde celebró su cumpleaños en 2024.

Bad Bunny está desatando la locura en Madrid con su maratón de conciertos en el estadio Metropolitano. Pero aún más lo está haciendo su famosa Casita, el lugar más codiciado (y polémico) de los shows del artista puertorriqueño.

Allí se agolpan un reducido grupo de personas -caben un total de 65- entre los que se mezclan famosos y anónimos, todos ellos reclutados por una persona del staff de Bad Bunny.

Entre los rostros conocidos que se han dejado ver están Ester Expósito, Ana de Armas, Hiba Abouk o María León. Precisamente, el nombre de esta última también ha sonado con fuerza estos días a raíz de su apoyo a Amaia Montero.

Más allá de los conciertos, María León suele desconectar de las jornadas de trabajo en la playa. Y en los últimos años, su brújula ha apuntado al sur, concretamente en Rota, en la provincia de Cádiz.

Ha sido en la playa de la Virgen del Mar-Puntalillo donde la intérprete celebró su cumpleaños en 2024.

Situado a apenas 45 kilómetros de la ciudad de Cádiz, hablamos de uno de los rincones más especiales de la Costa de la Luz. Su paisaje combina el mar Atlántico con el imponente Pinar de Rota, formado por pinos piñoneros y dunas costeras.

La playa del Puntalillo, que es como popularmente se la conoce, tiene una extensión de 1.200 metros de arena fina y dorada.

Playa del Puntalillo.

Junto a sus aguas cristalinas, limpias y reconocidas con la Bandera Azul -de forma ininterrumpida desde 2009-, refuerzan la sensación de estar en un entorno cuidado y protegido.

Para quien no la conozca, es una playa semi-salvaje, abrazada por dunas y vegetación, donde el postureo se diluye y los paparazzis tienen poco margen para actuar.

Chiringuito a pie de playa

Como se decía antes, la conexión de María León con este rincón gaditano va más allá de una simple escapada estival. La que fuese protagonista de Allí abajo eligió el chiringuito Azúcar de Cuba para montar una fiesta por su cumpleaños.

Ubicado al final del paseo marítimo, este beach bar es uno de los más populares de la zona porque combina la esencia cubana y el alma gaditana. Los mojitos y las piñas coladas conviven con propuestas gastronómicas de fusión como el atún rojo o los tostones cubanos.

El chiringuito Azúcar de Cuba en Rota.

Al atardecer, el lugar se transforma en un punto de encuentro íntimo, con música en directo y una atmósfera relajada que invita a bailar descalzo sobre la arena.

Junto a la Playa del Puntalillo, por cierto, se encuentra la Playa de la Costilla, uno de los arenales más emblemáticos y concurridos de Rota.

Su proximidad al casco histórico y al paseo marítimo la convierte en un lugar ideal para disfrutar del ambiente de la localidad. Ambas playas forman un continuo litoral que combina naturaleza, ocio y algunas de las mejores vistas de la Costa de la Luz.