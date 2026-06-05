David Bisbal vuelve a 'Operación Triunfo' 25 años después: será jurado en la versión del talent musical en EEUU

David Bisbal vuelve a Operación Triunfo, el programa que le cambió la vida hace 25 años. Eso sí, lo hará de manera inédita.

El cantante almeriense ha sido confirmado como miembro del jurado de la edición que Telemundo prepara para EEUU. El talent musical se estrenará el próximo mes de julio en horario de máxima audiencia.

"Volver al universo de Operación Triunfo después de tantos años tiene un significado muy especial para mí, porque fue el lugar donde comenzó mi carrera y cambió mi vida para siempre", ha declarado el artista una vez que Telemundo oficializara su fichaje.

Como saben, Bisbal fue uno de los grandes protagonistas de la primera edición de Operación Triunfo en 2001. El programa no solo supuso un fenómeno, sino que revolucionó la industria musical en nuestro país.

Aunque la ganadora de aquella edición fue Rosa López, el almeriense acabó convirtiéndose en uno de los concursantes más exitosos surgidos del talent de Gestmusic, con una trayectoria internacional consolidada y millones de discos vendidos en todo el mundo.

La imagen con la que Telemundo promociona el fichaje de David Bisbal como jurado de 'OT' en EEUU. Telemundo

Para Bisbal supone cerrar de alguna forma el círculo: de ser alumno de la Academia y cruzar la famosa pasarela a evaluar el talento de los nuevos concursantes y decidir quiénes serán las próximas estrellas de la música.

La nueva versión de Operación Triunfo estará presentada por la mexicana Natalia Téllez.

A fecha de publicación de este artículo, Telemundo no ha comunicado quiénes acompañarán al cantante de Bulería o Ave María en el jurado.

Su relación con 'OT' en España

Lo cierto es que, más allá del reencuentro de OT en 2016 por los 15 años — protagonizó una presunta (y viral) cobra a Chenoa en el concierto—, Bisbal no ha tenido más contacto con el programa.

Habrá que ver, eso sí, si acepta la invitación que hizo Tinet Rubira a los 213 concursantes que ha tenido OT para celebrar su 25 aniversario.

Como contó en exclusiva EL ESPAÑOL, Gestmusic trabaja en un "gran evento para intentar hacer un homenaje a estos 25 años", que se celebrará el próximo mes de octubre.

La invitación también se extendía a profesores, directores de la academia y miembros del jurado. "Nos tenemos que reencontrar todos para celebrar estos 25 años", decía Tinet a este medio.

No será hasta 2027 cuando Operación Triunfo regrese a Amazon Prime Video, con Chenoa nuevamente como presentadora, tal y como adelantó verTele! Será la tercera en la plataforma.