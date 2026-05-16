El pueblo marinero ideal para comer una merluza de lujo: escenario de una mítica serie y Conjunto Histórico junto al mar

Asturias puede presumir de una costa salpicada de pueblos marineros llenos de encanto que bien merece la pena visitar.

Con el Cantábrico como telón de fondo, muchos de ellos combinan playas, tradición pesquera, arquitectura histórica y una excelente gastronomía.

En la costa oriental del Principado, encaramado sobre una ladera que cae hacia el mar, aparece Lastres, una de las villas más bonitas del norte de España.

Sus calles empedradas, las casas escalonadas frente al mar y el ambiente del pueblo lo han convertido en una de las estampas más reconocibles del litoral asturiano.

Hace años, de hecho, la localidad de Lastres adquirió una gran popularidad después de fuese escenario de la serie de Antena 3 Doctor Mateo. En la ficción protagonizada por Gonzalo de Castro, este municipio de 835 habitantes se llamaba San Martín del Sella.

La serie 'Doctor Mateo' se grabó en Lastres.

Lastres pertenece al concejo de Colunga y se encuentra a poco más de media hora en coche de Gijón y de Oviedo. Todo aquel que ha visitado esta bella villa sabrá que llegar ya es toda una aventura, pues la carretera cruza las montañas verdes hasta desembocar en este anfiteatro natural orientado al puerto.

Declarado Conjunto Histórico Artístico desde 1992, el corazón del pueblo se caracteriza por sus singulares edificaciones y sus callejuelas inclinadas.

Cuenta con nueve palacios blasonados de los siglos XVI al XVIII. Una de las construcciones más icónicas de Lastres es la Torre del Reloj que, con sus cuatro alturas, sobresale entre los tejados.

Uno de los puntos imprescindibles de la visita es el puerto pesquero, aún activo, en la zona baja. Desde este punto se pueden hacer las mejores panorámicas del casco histórico.

Torre del Reloj, en Lastres.

También merece la pena subir hasta la iglesia de Santa María de Sábada, un templo barroco del siglo XVIII.

Pero la vista más espectacular se obtiene desde el mirador de San Roque. Desde este balcón natural se contempla toda la bahía y los tejados rojizos de las casas. En los días despejados, se puede observar el azul intenso del Cantábrico.

Además, muy cerca de Lastres se encuentra la sierra del Sueve, conocida por albergar los asturcones, una antigua raza de caballos autóctonos.

El Museo del Jurásico de Asturias es otro de los grandes atractivos de la zona. A pocos kilómetros de distancia, su edificio con forma de huella de dinosaurio y sus exposiciones sobre fósiles y dinosaurios hacen la visita en un plan perfecto para una escapada familiar.

Qué comer en Lastres

La gastronomía es otro de los motivos por los que visitar Lastres (y cualquier punto de Asturias). Aquí, el pescado y el marisco llegan prácticamente del barco a la mesa.

Es casi imprescindible probar el pixín (rape), la merluza del pincho o los calamares frescos. Muchos restaurantes ofrecen también fabada asturiana y cachopo, si bien el producto estrella sigue siendo el pescado. Acompañado, eso sí, de una buena sidra natural escanciada.

Panorámica de Lastres. iStock

Lo cierto es que quien acuda a Lastres ha de tener buenas piernas para sobrevivir a sus pendientes, pero es toda una experiencia pasear por sus callejas, empezando en la parte alta y terminando en el puerto.

¿Consejo? Imprescindible llevar calzado cómodo y relajarse en este pueblo, donde cada rincón es una postal.