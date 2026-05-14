De Finlandia, la gran favorita, a la gran viralidad de Grecia y la polémica Israel: escucha las 35 canciones de Eurovisión 2026

El griego Akylas, los finlandeses Linda Lampenius y Pete Parkkonen y el israelí Noam Bettan en un montaje de elaboración propia.

Eurovisión afronta su edición más convulsa en sus 70 años de historia. El certamen, que se celebra en la ciudad austriaca de Viena, está nuevamente marcado por un clima de máxima tensión debido a la participación de Israel.

La histórica renuncia de España, uno de los miembros del Big Five, y la posterior salida de Países Bajos, Islandia, Irlanda y Eslovenia, ha dejado a Eurovisión ante una gravísima crisis reputacional.

Lo que antes era visto como un evento dedicado al entretenimiento, la música pop y la convivencia entre países, en los últimos años se ha transformado en un foco de tensión política y debate internacional a causa de la participación de Israel y la guerra en Gaza.

El ambiente festivo de Eurovisión, un certamen que buscaba utilizar la televisión para fomentar la paz y la unidad tras los conflictos bélicos, ahora genera divisiones, protestas y discusiones diplomáticas que han puesto en entredicho la neutralidad del certamen.

La situación ha hecho que Eurovisión 2026 cuente con un total de 35 participantes, la edición con menos países desde 2004.

En lo que respecta exclusivamente al concurso, lo cierto es que hay una gran favorita: Finlandia. El dúo formado por Linda Lampenius y Pete Parkkonen, y su canción, Liekinheitin, presentaron en la semifinal de este martes su candidatura al triunfo final.

A Viena llevan una vibrante propuesta que combina pop-rock y electrónica con el violín de Lampenius, el otro gran protagonista de la espectacular puesta en escena.

Los finlandeses Linda Lampenius y Pete Parkkonen durante la primera semifinal de Eurovisión.

Muy de cerca les sigue el griego Akylas con Ferto, una de las apuestas más enérgicas, juguetonas y virales de la edición. La propuesta de Grecia, que mezcla rap con toques folclóricos y sonidos electrónicos, cuenta con guiños a Super Mario Bros.

Un año más, Israel vuelve a estar entre las favoritas. A Viena acude con Michelle, una canción interpretada por Noam Bettan que habla sobre un amor perdido. Mezcla letras en inglés, francés y hebreo.

Noam Bettan, durante la primera semifinal de Eurovisión. Alma Bengtson EBU

En la zona noble también se sitúan Dinamarca, Francia y Australia, a las que no hay que descartar que peguen la sorpresa, si bien cuentas con menos opciones para ganar el ansiado micrófono de cristal.

Y, a partir de aquí, viene el resto de pelotón en el que están países como Rumanía, Italia, Ucrania, Suecia, Malta... Ya eliminadas están Portugal, Georgia, Montenegro, Estonia y San Marino.

A continuación, EL ESPAÑOL recopila todas las canciones de Eurovisión 2026. Así suenan los 35 temas:

Albania: Alis con ‘Nân’

Alemania: Sarah Engels con 'Fire'

Armenia: SIMÓN con 'Paloma Rumba'

Australia: Delta Goodrem con 'Elipse'

Austria: COSMÓ con 'Tanzschein'

Azerbaiyán: JIVA con 'Just Go'

Bélgica: ESSYLA con 'Dancing on the Ide'

Bulgaria: DARA con 'Bangaranga'

Croacia: LELEK con 'Andromeda'

Chipre: Antigoni con 'JALLA'

Chequia: Daniel Žižka con 'CROSSROADS'

Dinamarca: Søren Torpegaard Lund con 'Før Vi Går Hjem'

Estonia: Vanilla Ninja con 'Too Epic To Be True' (Eliminada)

Finlandia: Linda Lampenius & Pete Parkkonen con 'Liekinheitin'

Francia: Monroe con 'Regarde!'

Georgia: Bzikebi con 'In Replay' (Eliminada)

Grecia: Akylas con 'Ferto'

Israel: Noam Bettam con 'Michelle'

Italia: Sal Da Vinci con 'Per Sempre Sì'

Letonia: Atvara con 'Ēnā'

Lituania: Lion Ceccah con 'Sólo Quiero Más'

Luxemburgo: Eva Marija con 'Mother Nature'

Malta: AIDAN con 'Bella'

Moldavia: Satoshi con 'Viva, Moldova!'

Montenegro: Tamara Živković con 'Nova Zora' (Eliminada)

Noruega: JONAS LOVY con 'YA YA YA'

Polonia: ALICJA con 'Pray'

Portugal: Bandidos do Cante con 'Rosa' (Eliminada)

Reino Unido: Look Mum No Computer con 'Eins, Zwei, Drei'

Rumanía: Alexandra Căpitănescu con 'Choke Me'

San Marino: SENHIT con 'Superstar' (Eliminada)

Serbia: LAVINA con 'Kraj Mene'

Suecia: FELICIA con 'My System'

Suiza: Veronica Fusaro con 'Alice'

Ucrania: LELÉKA con 'Ridnym'