¿Pueden los españoles votar en Eurovisión pese a que nuestro país no participa en el festival? La gran incógnita de la edición

Eurovisión 2026 celebra este martes la primera semifinal de la edición más anómala y politizada de su historia.

El festival de la canción se encuentra en uno de los momentos más convulsos en sus 70 años, tras la renuncia de España, uno de los miembros del denominado Big 5, que es el conjunto de países que tiene plaza fija en la final por ser los que más dinero aportan.

La retirada española se produjo el pasado mes de diciembre, cuando RTVE formalizó su decisión de abandonar el concurso a raíz de la participación de Israel.

España no ha sido la única delegación en dar un paso atrás. A la renuncia de nuestro país, se sumó también Países Bajos, uno de los fundadores del festival, además de Irlanda, Eslovenia e Islandia.

Para amortiguar de algún modo el golpe, Eurovisión ha conseguido que Moldavia, Rumanía y Bulgaria vuelvan al concurso. Se trata de países que habían abandonado el certamen en los últimos años por motivos económicos y de audiencia.

Este año participarán un total de 35 países, la cifra más baja desde 2004, un dato que refleja el delicado momento por el que atraviesa un concurso.

Además, la expectación se ha reducido notablemente, y así lo atestiguan las reproducciones de los temas que participan: el interés ha menguado un 45%.

Micrófono de Cristal, el trofeo que recibirá la candidatura ganadora de Eurovisión.

¿Cómo votar en Eurovisión 2026?

Una de las grandes incógnitas de esta edición es si se podrá votar desde España en Eurovisión pese a que nuestro país no participa.

La respuesta es sí. Cualquier español que quiera apoyar a una candidatura podrá hacerlo a través de la página web oficial de Eurovisión, al igual que los ciudadanos de cualquier otro país no participante.

Sus puntos irán a parar a un contenedor llamado Rest of the World, una especie de caladero van a parar todos los votos de los países que no participan. Al aglutinar todos los votos, computa como un solo país.

Se trata de una novedad que Eurovisión introdujo en la edición de 2023, la que terminó con victoria de Loreen para Suecia. Por el contrario, España no tendrá representación en el jurado profesional como cualquier país no participante.

Victoria Swarovski y Michael Ostrowski, los presentadores de Eurovisión 2026, durante el ensayo de la primera semifinal. Europa Press

TVE no emitirá Eurovisión

El adiós de España de Eurovisión implica que RTVE no ofrecerá el certamen por primera vez en 61 años. Es decir, ninguna cadena generalista retransmitirá ni las semifinales de este martes 12 y del jueves 14, ni la final del sábado 16.

En su lugar, La 1 ofrecerá a su audiencia una nueva entrega del especial La casa de la música, un programa que estará presentado por Jesús Vázquez y que contará con las actuaciones de Chanel, representante de España en Eurovisión 2022, Raphael, Chenoa y Manuel Carrasco, entre otros.

El presentador Jesús Vázquez.

La televisión da así la espalda a Eurovisión en el Día Internacional de la Convivencia en Paz.

No obstante, quienes deseen seguir Eurovisión desde España podrán hacerlo a través del canal oficial de la UER en YouTube. Eso sí, la emisión contará con el sonido original de la retransmisión y, por supuesto, sin los comentarios de Tony Aguilar y Julia Varela, encargados de narrar el certamen en TVE los últimos años.