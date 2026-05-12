Revolución total en Telecinco: ficha a Carlos Lozano y Paz Padilla y 'De viernes' salta a la emisión diaria en las tardes

Terremoto en Mediaset. El grupo de comunicación ha decidido acometer una importante reforma de su parrilla diaria aprovechando el verano.

Los principales cambios se producen en la tarde. En su primer tramo, después del informativo de Isabel Jiménez, Carlos Lozano presentará Amor o lo que surja, un dating producido por Bulldog TV (Casados a primera vista).

A continuación, irá El tiempo justo. El programa de Joaquín Prat continúa, al menos por ahora, aunque lo hace con una emisión más reducida.

Después, Mediaset ha decidido que ¡De Viernes! salte a la tira diaria. Presentado por Santi Acosta y Bea Archidona, este nuevo programa llevará por título De lunes a viernes.

Paz Padilla, Santi Acosta, Beatriz Archidona, Carlos Lozano Alberto Carullo y Jaime Guerra en la presentación de las nuevas tardes de Telecinco. EL ESPAÑOL

La nueva versión del formato de Mandarina ocupará el hueco de El diario de Jorge, que en verano "se pegará un descanso" tras la "intensísima temporada que ha tenido Jorge Javier".

La última novedad se producirá en las tardes de los fines de semana. De 16.00 a 18.00, Paz Padilla presentará El show de Paz, un espacio que tendrá el sello de Secuoya y Raúl Prieto.

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