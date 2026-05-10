El refugio de Matías Prats en un pueblo de 30.000 habitantes: puerto del S. XV, 25 km de playa y casa en una exclusiva zona

El presentador Matías Prats con la famosa Cala Portitxol de Jávea en un montaje de elaboración propia.

Es uno de los rincones más bonitos de todo el Mediterráneo. El presentador Matías Prats ha encontrado aquí un discreto refugio donde recargar pilas cada verano.

Lejos del bullicio mediático y del exhibicionismo de otros destinos costeros, Jávea se erige como uno de los escondites favoritos por numerosos rostros conocidos.

Situada en el corazón de la Costa Blanca, en el punto más oriental de la Comunidad Valenciana, este municipio de 30.000 habitantes goza de una ubicación privilegiada gracias al Macizo del Montgó.

Su silueta, de 753 metros de altura, protege a la villa de los vientos del norte, creando un microclima que garantiza temperaturas suaves durante todo el año.

Entre el Cabo de San Antonio y el Cabo de la Nao, el mar y la montaña se funden dejando uno de los paisajes más bellos del litoral español.

Jávea se distingue de otras localidades de la zona por la diversidad de su costa, que bien podría recordar a la de Ibiza.

Cuenta con casi 25 kilómetros de playas. La más famosa es la del Arenal, el epicentro del ocio, con casi 500 metros de arena fina y un paseo marítimo lleno de bares y tiendas

Cala de Granadella, en Jávea.

Pero sus verdaderos tesoros son sus calas de piedra y aguas de azul turquesa. La de Granadella, por ejemplo, ha sido elegida varias veces como la mejor playa de España.

Otra muy conocida es la del Portitxol, famosa por sus antiguas casitas de pescadores con puertas azules, todo un símbolo del mediterráneo en redes sociales. En 2022, por cierto, aquí fue donde veraneó Matt Damon con su mujer.

Casco antiguo

Dejando a un lado sus playas, Jávea también puede sacar pecho de su casco antiguo. Pasear por sus calles estrechas es descubrir fachadas blancas y portales esculpidos en piedra tosca, una arenisca local de tono cálido que define la estética de la villa.

En este viaje al pasado, el visitante se topará con la Iglesia Fortaleza de San Bartolomé. Declarada Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1931, este templo de estilo gótico isabelino sirvió para defender a la población de los ataques piratas.

Iglesia Fortificada de San Bartolomé en Jávea.

Muy cerca, se encuentra el Mercado de Abastos, que ofrece el producto fresco que da fama a la gastronomía local.

Otro punto de interés es su puerto, cuyos orígenes se remontan al siglo XV, cuando era el corazón del comercio de la pasa. El barrio marinero de Duanes de la Mar mantiene esa esencia, si bien contrasta la vanguardia de la iglesia de Nuestra Señora de Loreto.

Exclusiva urbanización

Pues bien, muy cerquita de la cala de Portixol se encuentra la exclusiva urbanización donde Matías Prats se compró una casa donde disfrutar de sus vacaciones: El Rodat.

El selecto complejo cuenta con todo tipo de servicios: dos piscinas comunitarias, pistas de tenis y pádel, y el acceso al hotel boutique Ritual de Terra, un resort & spa integrado dentro del propio residencial.

Aquí se encuentra el restaurante Madre, dirigido por el prestigioso chef Nazario Cano.

Como se decía líneas más arriba, son muchos los famosos que han visto en Jávea su lugar de descanso. Alejandro Sanz, Pilar Rubio o Pablo Motos se han dejado seducir por los encantos de este paraíso de la Marina Alta.