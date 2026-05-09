El refugio de Manolo Lama en un pueblo de Córdoba: castillo del S. IX, muralla medieval y 20.000 habitantes

No resulta extraño que Manolo Lama fuese nombrado Hijo Adoptivo de Cabra. Y es que, el periodista deportivo siempre se muestra muy orgulloso del pueblo natal de su familia.

"Yo no nací en Cabra pero mis padres y mis abuelos son egabrenses", dijo el comunicador sobre esta localidad de 20.000 habitantes situada en el corazón de la provincia de Córdoba.

Aquí se crío disfrutando de los veranos, Navidades y Semanas Santa. Y a Cabra regresa siempre que su apretada agenda le permite hacer un alto en el camino, para desconectar del bullicio de Madrid y de la vorágine informativa futbolera.

Lo cierto es que Cabra es ideal para realizar una escapada de primavera. Y es que, esta localidad es un destino perfecto para quienes quieran bucear en siglos de historia, mientras se desconecta en plena naturaleza.

Los orígenes de su casco antiguo se remontan hasta la época paleolítica, donde ya se realizaron asentamientos que derivarían en una civilización que levantaría los edificios que siguen maravillando a los turistas en la actualidad.

Sería en el siglo III a.C. cuando pasó a ser un importante núcleo urbano romano, gracias al olivo y los cereales de la zona. Luego, los visigodos hicieron de Cabra una importante sede episcopal. El Museo Arqueológico permite al turista conocer el pasado de Cabra.

Cabra recibiría formalmente el título de ciudad en 1849, concedido por la reina Isabel II.

La Villa de Cabra

El recorrido de la visita ha de empezar obligatoriamente en el Barrio de La Villa. Sus calles aún conservan los restos de la muralla medieval, cuyos cimientos romanos sostienen lienzos de época árabe y cristiana.

Aquí se alza el el Castillo de los Condes de Cabra. Se trata de una fortaleza que fue construida en el siglo IX bajo el dominio musulmán. Destaca su imponente torre del homenaje.

La villa de Cabra. Turismo de Cabra

Declarado Bien de Interés Cultural, el castillo ha sido escenario de numerosas contiendas, como la Batalla de Cabra. También fue aquí donde estuvo preso Boadbil, el último rey nazarí de Granada.

Junto a él, se hallan la Parroquia de la Asunción y Ángeles, un templo espectacular apodado la 'Mezquita de las Iglesias' debido a sus cinco naves y sus columnas de mármol rojo local. La atmósfera visual que se crea en este lugar es única en España.

Parque Natural

Pero el encanto de Cabra no solamente se limita a lo construido por el hombre. La localidad se encuentra integrada en el Parque Natural de las Sierras Subbéticas, que además ostenta el título de Geoparque Mundial de la UNESCO por su incalculable valor geológico.

Por otro lado, dentro de tu término municipal se halla el Picacho de la Sierra de Cabra. En su cima está el Santuario de la Virgen de la Sierra.

Picacho de la Sierra de Cabra. Turismo de Cabra

Conocido como el 'Balcón de Andalucía' porque, gracias a su ubicación y su altura (1.217 metros), ofrece una de las vistas más completas de la región. En los días más nítidos, se puede ver Sierra Nevada, el valle del Guadalquivir y las provincias limítrofes.