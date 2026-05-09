El pueblo perfecto para una escapada: Conjunto Histórico-Artístico, castillo del S.XII, puente romano y casas cueva

El río Júcar a su paso por Alcalá del Júcar, en Albacete.

Es una imagen digna de postal: Un conjunto de casas blancas que parecen trepar por la ladera de una montaña, coronadas por un imponente castillo medieval.

La estampa es aún más bella cuando llega la noche y sus farolas alumbran el conjunto.

Alcalá del Júcar no solo puede presumir de ser uno de los pueblos más bonitos de Albacete, sino de toda España.

Ubicado en el noreste de la provincia, dentro de la comarca de La Manchuela y a 64 kilómetros de la capital, esta localidad de apenas 1.148 habitantes se erige de una forma espectacular sobre una hoz trazada por el río Júcar.

Sus aguas crean un microclima fresco y una frondosa vegetación que contrasta con la aridez de la llanura manchega.

Declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1982, pasear por sus estrechas y empinadas calles es viajar directamente al pasado.

Aunque Alcalá del Júcar manda el castillo, una fortaleza de origen almohade del siglo XII, su verdadero tesoro se esconde bajo tierra con las Cuevas del Diablo y de Garadén.

Vista panorámica de Alcalá del Júcar. iStock

Son túneles excavados en el corazón de la roca que atraviesan la montaña de lado a lado, y que antiguamente servían como almacenes o palomares.

En la actualidad, son museos o espacios de ocio que conservan una temperatura constante de 18 ºC durante todo el año.

Otro monumento es importante es su puente romano, que recibe este calificativo por su apariencia, no por su origen, ni por su estilo o sus requisitos arquitectónicos.

En los siglos XIV y XV, el puente fue fundamental, al ser utilizado como puerto seco o aduana en el trayecto del camino real que unía Castilla con el Levante.

Plaza de toros de Alcalá del Júcar.

Consiste en un puente macizo de estructura realizado en sillería. Consta de cuatro ojos, con una gran luz en sus arcos. Ha tenido que ser restaurado en varias ocasiones por las frecuentes riadas que ha sufrido.

Otros puntos de interés del municipio son la iglesia de San Andrés, con su torre del siglo XVIII, y la curiosa plaza de toros. El coso es uno de los más antiguos de España, famoso por su forma irregular y su construcción sobre la misma roca.

Enamoró a Hiba Abouk

No resulta extraño que la actriz Hiba Abouk quedase enamorado de este lugar. La que fuese protagonista de El Príncipe paseó por sus calles el año pasado.

Se alojó en el hotel XUQ Lomas de Ruvira, un conjunto de alojamientos boutique en cuevas históricas, con jacuzzi, piscina y jardín privado, en Jorquera, un pueblo a pocos kilómetros de Alcalá del Júcar.

Hiba Abouk, sobre el puente romano de Alcalá del Júcar. Instagram

Su visita por tierras manchegas incluyó también un festín gastronómico en el restaurante OBA-. Ubicado en Casas-Ibáñez y liderado por Juan Sahuquillo y Javier Sanz, está reconocido con una estrella Michelin.

Además, Alcalá del Júcar es conocido por ser uno de los destinos favoritos para despedidas de soltero. Existen empresas que ofrecen paquetes que incluyen diferentes actividades (rafting, karting, paintball...) y fiesta junto a otros grupos.

La cocina de este lugar es contundente, como la de toda la zona. Los platos estrella son los gazpachos manchegos, el atascaburras, el morteruelo, y la miel y el vino.