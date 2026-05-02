Álvaro Mel: "Los hombres nos creemos con la potestad de sexualizar a la mujer que nos dé la gana y esto es deleznable"

El pasado 24 de abril se estrenó Cochinas, la nueva serie de Prime Video que no pretende ser una ficción cualquiera, sino una invitación a replantear la mirada del espectador.

Una producción irreverente, distinta y valiente, donde los temas sensibles se colocan en el centro.

Protagonizada por Malena Alterio, Celia de Molina y Álvaro Mel, la serie ha logrado abrir un debate necesario en torno a la sexualidad, trascendiendo la pantalla y prolongándose en la conversación social.

BLUPER ha hablado con el actor, que se enfrenta a un personaje que vive "encerrado en un armario", sobre la experiencia y el reto que ha supuesto el rodaje de Cochinas.

Durante la entrevista, también se ha sincerado sobre su relación con la pornografía y ha compartido su opinión sobre este tipo de consumo entre adolescentes, confesando que no es una persona consumidora y mostrando su desacuerdo por la forma en la que, según él, se representa y trata a las mujeres en este ámbito.

¿Cómo estás? ¿En qué momento te encuentras?

Muy bien, muy contento, muy nervioso y muy expectante.

¿Nervioso por qué?

Nervios buenos de a ver cómo se ve esta serie. Tengo ganas de que la gente lo vea. Estoy bastante contento con el proyecto. Como espectador me hace muchísima gracia, me provoca muchas cosas y no me deja indiferente.

Pienso que hay un mensaje en muchas partes de la serie. Y como actor, encantado también de formar parte de este proyecto, claro.

"Tengo ansiedad social y vivir el hoy es lo que más me ayuda"

Después de tu crecimiento profesional en los últimos años, ¿te esperabas todo lo que te ha pasado?

Para nada. Es verdad que esta carrera es muy difícil y hoy estás aquí y mañana allí.

Soy una persona que de salud mental he sufrido mucho, he tenido mucha ansiedad, tengo ansiedad social... pero vivir el hoy, al final, es lo que más me ayuda y estar muy en el presente, que es muy fácil de decir, pero hay que trabajarlo bastante.

Esta serie refleja el consumo de pornografía. ¿Cómo lo has vivido?

La serie no blanquea el porno, jamás lo haría. Yo no consumo porno, estoy un poco en contra en realidad, es como sometimiento todo el rato de la mujer y no me gusta.

Hay un problema, que creo que es demencial, que es que el porno en muchos jóvenes, y cada vez más jóvenes, sobre todo varones, se toma como educación sexual, como referente sexual, y crees que el porno es lo que hay que hacer y la gente está muy equivocada.

Aparte que cada vez hay más acceso y eso es crear monstruos, porque luego no es para nada la realidad.

Clip de 'Cochinas' con Malena Alterio y Álvaro Mel. Prime Video

¿Pero tú de pequeño lo consumías?

Yo de pequeño claro que he visto porno, pero nunca he consumido porno habitualmente. Hay algo tan oscuro en el porno...

He visto documentales de actrices que han sufrido toda su vida sometidas en esta industria. El cómo se trata a una mujer en una película porno me parece horrible.

Es verdad que luego los actores porno de esta serie hablaban de que había ciertas productoras que tenían un poco más de ética con, sobre todo con las mujeres, y cómo se abordaban algunos temas.

Salvando un 2% que a lo mejor está dirigido por mujeres y se quiere hacer con más tacto.

"Muchas veces me he sentido sexualizado. No hay un proyecto que no haya salido sin camiseta"

Y esta serie habla un poco de eso. El personaje de Daniela Blume habla de cómo las mujeres se sienten viendo el porno, cómo comparan el porno con su vida sexual, cómo ven que no tiene nada que ver. A mí me gusta esto.

Hay una trama que dice: 'Pues a mí no me gusta ver el porno, a mí me gusta verte a ti'. Que es un poco el tema de la serie. A mí no me gusta enseñar cuerpos canónicos, me gusta enseñar la realidad.

No me gusta enseñar tramas que hemos visto, me gusta atacar estas tramas transversales y creo que esta serie es muy valiente por eso.

¿Y tú te has sentido alguna vez sexualizado?

Yo sí, siempre.

¿Siempre?

Muchas veces me he visto sexualizado. El otro día hablaba de esto: no hay un proyecto que no haya salido sin camiseta. Uno, y todavía no se ha estrenado, pero bueno.

Y no solo sin camiseta, sino como en alguna escena de carácter sexual, ya sea algún beso o alguna intimidad o algo así.

Pero es verdad que te sientes sexualizado a mil años de distancia como se puede sentir una mujer. O sea, las mujeres por desgracia están mucho más sexualizadas.

Los hombres nos creemos con la potestad de sexualizar a la mujer que nos dé la gana y esto es deleznable. Se juzga mucho a una mujer por cómo nosotros nos entra por los ojos.

Álvaro Mel en el Festival de Málaga 2026. Gtres

Por culpa de la sociedad también un poco, ¿no?

Sí, aparte que el sistema es el que es. Yo tengo mis fotos sin camiseta y he hecho cosas con el torso desnudo, editoriales o cosas más de moda, y yo sé lo que hay.

¿Pero tú crees que te ha pasado por ser guapo?

No sé cómo de humilde decir que sí, pero puede ser que es verdad que ves una cara bonita y... también yo vengo del mundo de las redes, yo no soy actor de cuna.

A eso me refiero justo, claro. Que al final tú no eres tonto, tú sabes que tus números funcionaban por algo. Si subías una foto en verano, supongo que funcionaba mucho más que una en invierno con gabardina.

Siempre ha pasado, porque el sistema es el que es y cuando alguien ve una foto más ligera de ropa de quien sea, pues esa foto tristemente o para ciertos intereses tiene más repercusión.

Pero ya te digo, ni punto de comparación con lo sexualizada que se siente una mujer. En el año 98 también, pero es que ahora en el 2026 igual.

Es que no hemos cambiado ni evolucionado tanto, ¿no?

A veces se dice que sí o se quiere hacer pensar que sí y luego las cosas siguen igual o peor que antes.

¿Estás feliz con la sociedad que hemos creado?

En ciertos aspectos sí, vamos para adelante, pero en ciertos aspectos vamos igual o peor. ¿Y qué pasa? Que ahora hay corrientes muy peligrosas y hay una cosa que le pasa al mundo moderno: que cada vez está más segmentado, y esta segmentación crea radicalidad. Y es muy complicado. No sé cómo abordar eso, pero me da pánico muchas veces en dónde puede derivar todo esto.

Álvaro Mel en el Festival de Málaga 2026. Gtres

A ver, es que es complicado en realidad. Porque está todo politizado y polarizado. Entonces, cuando está todo igual, ¿desde qué prisma lo miramos?

Totalmente. Y un tema gigante como es el machismo existe en ambos bandos, en ambas polarizaciones, en todos los segmentos. Nada está libre de nada. También es muy difícil vivir en una utopía.

Es verdad que creo que últimamente la sociedad está luchando y remando a favor de que se hagan las cosas mejor y que, por lo menos, si no se actúa tanto (que se debería actuar), se escuche.

Hay algo que también toca tu personaje y es el tema de estar "encerrado en un armario", entre comillas.

Sí, sí y no. Entre comillas, claro.

Álvaro Mel: "Me he replanteado mi sexualidad. Es un ejercicio que hay que hacer"

Pero eso las personas heterosexuales nunca lo habéis vivido. Entonces no sé cómo de fácil es para una persona heterosexual meterse en un armario.

Creo que es lo más cómodo. Yo como Álvaro Mel me he replanteado mi sexualidad. Como pienso que como persona es un ejercicio que hay que hacer y se hace.

¿Y estás cien por cien seguro?

De momento sí. Pero quizá el día de mañana pues no. Pero creo que con Agu -su personaje en Cochinas- pasaba una cosa que le pasa a mucha gente, o le ha pasado a cierta gente, y gente incluso que no tiene representación tanta como gustaría, que es la asexualidad.

Y es que Agu, al no sentirse atraído por mujeres, automáticamente piensa que se tiene que sentir atraído por hombres.

Estamos hablando del año 98, pero a día de hoy pasa un poco eso. Y a día de hoy se contempla muy poco el espectro de la asexualidad. ¿Por qué? Porque hay mucho bombardeo con la sexualidad.

Y Agu vive aquí en este punto de decir: "no sé qué soy, es que igual no me gusta ni esto ni lo otro, es que igual soy de otra manera". Y la asexualidad está también muy mal concebida en nuestro país y fuera de aquí.