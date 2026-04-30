La Fiscalía pide cárcel para Gustavo González por el 'caso Sálvame' y el sobreseimiento para David Valldeperas

El mediático Caso Sálvame continúa su curso. La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido penas de prisión para el paparazzo Gustavo González, además de su inhabilitación para trabajar como periodista o colaborador en medios.

Hay que recordar que la investigación se centra en la presunta obtención y difusión de información confidencial de personajes públicos mediante filtraciones policiales.

Al excolaborador de Sálvame se le imputan 127 delitos de revelación de secretos con ánimo de lucro que suman 447 años de prisión. No obstante, de ser condenado, la pena máxima sería de 15 años.

La acusación se centra también en el agente de Policía Ángel Jesús Fernández, quien habría consultado información sensible de hasta 142 personajes públicos entre 2009 y 2018.

También figura como acusado Iván Caveda Calle, presuntamente implicado en las filtraciones.

Valldeperas, fuera del caso

El caso ha pegado un giro considerable porque La Fiscalía ha solicitado el archivo provisional de las actuaciones de David Valldeperas, el que fuese director de Sálvame. y de otras cuatro personas más, trabajadores de La Fábrica de la Tele, productora responsable del extinto programa de Telecinco.

Se trata de María Pasqual García (María Lapiedra), Miguel Menaut Palco, Isaac Pulido Arroyo y María Victoria Laseca.

El Ministerio Público considera que no existen pruebas suficientes para sostener una acusación contra ellos. Esta decisión implica que todos ellos quedan fuera del procedimiento, al menos de forma provisional.

No obstante, el caso no está cerrado, de forma que pudiera volver a abrirse. La última palabra la tendrá el juez una vez se celebre el juicio. Así lo señala El Confidencial Digital.

Hay que recordar que el origen de la investigación se remonta a abril de 2017, cuando la Unidad de Asuntos Internos de la Policía detectó que Sálvame había emitido información procedente de un atestado policial relativo a José Fernando Ortega Mohedano, hijo de Rocío Jurado y José Ortega Cano.

Sin embargo, la investigación reveló que no fue el único afectado. En la trama de espionaje apuntaba en un principio hasta 138 personas públicas, entre ellos Isabel Pantoja, Omar Montes, Mayte Zaldívar, Coto Matamoros, Belén Esteban o Arantxa Sánchez Vicario.