Lo siento por la Malvarrosa, pero esta playa es una de las más bonitas de España: 4 km de arena fina y una joya del surf

Con el verano a la vuelta de la esquina, son muchos los que ya se encuentran organizando sus vacaciones. Los españoles suelen decantarse por la playa, pues nuestro país puede presumir de tener casi 8.000 kilómetros de costa.

Los acantilados del litoral cantábrico, las mágicas calas de la Costa Brava o de las Islas Baleares, los impresionantes rincones vírgenes en el Mediterráneo, los grandes arenales del Atlántico... La variedad de playas es infinita.

Pues bien, en los últimos años se ha puesto muy de moda la Playa del Palmar. Se encuentra en el municipio de Vejer de la Frontera, a mitad de camino de Conil.

Está considera como la última playa virgen de Cádiz por su desarrollo sostenible, si bien no lo llega a ser completamente.

Se trata de una playa que cuenta con unas dimensiones gigantescas: más de 4 kilómetros de arena dorada y 50 metros de ancho.

Las aguas cristalinas, de oleaje moderado, y el ambiente tranquilo invitan a disfrutar de un día de paz en este privilegiado de la Costa de la Luz.

Se trata, además, de una playa que generalmente es reconocida con el galardón de Bandera Azul, premiando así su excelente calidad de agua, así como sus servicios al contar con socorristas y duchas.

Playa de El Palmar, en Cádiz.

La Playa de El Palmar posee chiringuitos para tomarse un refresco y escuelas de surf para que todo el que lo desee se inicie en este deporte acuático que cada vez más cuenta con más adeptos.

De forma paralela se encuentran las dunas, que está protegidas con pasarelas de madera y vallas para impedir el pisoteo, pues actúan como barrera contra temporales: retienen arena y protegen la carretera y los locales durante los temporales.

En uno de los extremos de la playa de El Palmar se alza la Torre del Palmar, levantada en el siglo XVI como parte del sistema defensivo costero de la costa gaditana contra las invasiones.

Por todos estos motivos no es de extrañar que Sandra Golpe elija frecuentemente esta playa como su refugio de paz, desconectando de la vorágine informativa.

La presentadora de Antena 3 Noticias es una enamorada de las playas de Cádiz, su tierra. Natural de San Fernando, siempre que puede, se escapa al sur para recargar pilas.

"Siempre necesito volver. Estoy trabajando en mi día a día, pero de fondo siempre tengo a mi tierra. Cádiz me cura el alma, me cura físicamente. Cuando estoy mal, llamo a mi madre y voy para allá", dijo en el pasado. "Es el remedio de todos mis males".

Callejón del Arco, en Puerto Real. Turismo Puerto Real

Sandra Golpe también frecuenta la playa de La Barrosa, donde se fotografió disfrutando de un bello anochecer, o Puerto Real, municipio donde residen sus padres.

Se trata de una localidad que fue fundada por los Reyes Católicos precisamente por la necesidad de tener un puerto real. Su casco antiguo está considerado como Conjunto Histórico gracias a su trazado en cuadrícula de sus calles, con sus casas con portadas singulares y bonitos patios.