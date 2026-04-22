Fátima González, la empleada en una conservera de 51 años que arrasa en 'Cifras y letras': su caravana y su colección de velas

Mantenerse en Cifras y letras no suele ser lo habitual. Pero hay una mujer que lo está consiguiendo en el concurso que presenta Aitor Albizua cada día en La 2 a partir de las 21:45 horas.

Se llama Fátima González, tiene 51 años y es de Madrid, aunque reside en Ponteareas, municipio de la provincia de Pontevedra. Con el programa de este miércoles, 22 de abril, sumará cuatro entregas.

El formato, por cierto, pondrá en juego un bote de 199.000 euros. De ganarlo, el sueño de Fátima es ir a Nueva York para "pasear por Broadway y ver la Estatua de La Libertad desde el barquito”.

También se pegaría un crucero por los Fiordos Noruegos o Canarias.

Licenciada en Gestión y Administración Pública, Fátima ya suma cuatro entregas en el concurso que seguía "desde que se emitía a mediodía en La 2 con Elisenda Roca".

Hay que decir que esta no es la primera vez que participa en Cifras y letras. Ya lo hizo en la etapa en la que el concurso se emitía en Telemadrid. Allí ganó 11.400 euros.

Cuenta Fátima que una de sus mayores aficiones es viajar con la caravana que tiene en Sanxenxo (Pontevedra) donde se encuentra su playa preferida, Montalvo.

Fátima González, concursante de 'Cifras y letras'.

“Es mi refugio. Llegué a Galicia por amor y me encontré un paraíso, con un clima suave y una gastronomía espectacular. La zona que más me gusta son las Rías Baixas y me encantan los moluscos, en especial las vieiras, y el pulpo a feira, que son los platos gallegos más ricos”, confiesa.

Antes, la concursante de Cifras y letras vivía en Cáceres: “En Montánchez, el pueblo de mi abuela, famoso por el jamón ibérico”.

Fan de Alejandro Sanz

Por otro lado, Fátima asegura que le dan fobia los ratones y los pájaros, en especial palomas y gaviotas: “Intento subir de la playa antes de la última hora de la tarde porque es cuando llegan las gaviotas”.

Le gusta, además, la cultura latina y que Historia del Arte era una de sus asignaturas favoritas, por eso disfrutó mucho cuando viajó a Italia: “Lo que más me impresionó fue la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, y la Fontana de Trevi. Por supuesto, lancé la moneda a la fuente para regresar a Roma”.

Fátima González, concursante de 'Cifras y letras'.

Tiempo atrás, Fátima ha sido profesora particular de matemáticas: “Quiero conocer a David Calle porque admiro cómo explica. Cuando tenía dudas, veía vídeos suyos. Al principio del concurso, no lo reconocí, pero luego caí”.

Otra curiosidad que esconde esta participante que apunta a ser legendaria es que colecciona velas. Tiene cerca de 40.

“Sólo enciendo las aromáticas pero no las que tienen formas porque me da pena. Me traje una de Tenerife que es el lagarto típico de las islas Canarias y que está hecha con Terracota”, asegura.

También confiesa ser fan del cantante Alejandro Sanz: “Sé todas sus canciones, pero me gusta más el Alejandro de los cinco primeros discos. Mi tema favorito es Desde cuando porque me identifico con la historia de amor que he vivido con mi marido. Y el álbum que más me gusta es Más, que fue el tercero".