La playa donde desconecta Jorge Fernández: 1 km de arena fina, Reserva de la Biosfera y una joya para los amantes del surf

La playa de Laida, en Bizkaya, y Jorge Fernández en un montaje de elaboración propia.

Cada vez son más las personas que practican surf en España. Se trata de un deporte que está en auge gracias, en parte, a la visibilidad que le ha dado su inclusión en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024.

En nuestro país, por ejemplo, las licencias federativas han pasado de 23.000 hace una década a 68.500 en 2022, impulsadas por el turismo y por las escuelas.

Nuestra geografía, además, con una extensa costa de más de 8.000 kilómetros, ofrece numerosos puntos para disfrutar del surf repartidos por el Atlántico, el Cantábrico y el Mediterráneo.

El norte de España es una de las zonas favoritas para los amantes de este deporte acuático. Lo es gracias a su clima fresco durante todo el año y los vientos que crean grandes olas para lanzarse con la tabla.

Una de las zonas fetiche por los surfistas es la playa de Laida. De hecho, hasta este paraíso vasco suele escaparse Jorge Fernández para desconectar siempre que le permite su agenda profesional.

Allí, el presentador del concurso de Antena 3 La ruleta de la suerte acude para practicar su deporte favorito: el windsurf.

"Dependiendo del viento voy a una playa u otra. Cuando hay viento Sur mi playa favorita es Laida; con Noreste suelo ir a Ereaga, Arrigunaga o Gorliz. Y con el nordeste, ya voy a Cantabria, a Laredo o Berria", reconoció en el pasado.

Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

Esta bonita playa se ubica dentro de la Reserva de Urdaibai, un impresionante espacio natural que en 1984 fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

Llegar hasta esta playa, que pertenece a la localidad de Ibarrangelu, es relativamente sencillo y accesible. En coche, desde Bilbao se tardan apenas 45 minutos.

Eso sí, en temporada alta es preferible llegar temprano para evitar posibles atascos. También es posible llegar caminando o en bici desde Laga.

Laida es un arenal semiurbano con vial marítimo, que se extiende por 800 metros de largo y 400 de anchura en marea baja. Es la playa más grande de la ría de Mundaka, según señala la web oficial de turismo, Turismo Euskadi.

Su fina arena dorada y su oleaje intenso habitual la convierten en un imán para los surfistas. Pero también ofrece la posibilidad de realizar otros deportes acuáticos como windsurf, piragüismo, vela...

En verano alcanza un elevado nivel de afluencia, pues cuenta con todo tipo de servicios. Se trata de una playa muy familiar. De hecho, la poca profundidad de sus aguas es perfecta para el baño infantil.

Pese a que se trata de una playa muy valorada por su entorno natural y sus servicios, no figura como playa de Bandera Azul. Cuenta con socorristas, duchas, parking amplio, chiringuitos y escuelas de surf, por supuesto.