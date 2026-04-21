Giro inédito en 'La Revuelta' de Broncano: los detalles sobre el campeonato de petanca que prepara el show de La 1

La Revuelta de Broncano pisa el acelerador para acabar el mes de abril lo mejor posible. El programa de La 1 lleva semanas resintiéndose en audiencia, encadenando varios mínimos en su batalla contra El Hormiguero.

Lo pasa especialmente mal cuando sus emisiones regulares coinciden con los partidos de Champions. Tampoco le ha ido bien cuando RTVE ha programado una doble entrega en la noche de Supervivientes.

Pues bien, este jueves 23, el formato de Encofrados Encofrasa y El Terrat intentará dar un chute extra a sus datos con un evento especial: La petanca del año. Dicha competición viene a parodiar a La velada del año de Ibai Llanos.

El programa ha hecho realidad la idea que lanzó hace meses una espectadora del público. El programa "brindará todo un prime time al noble deporte de los boliches", indica El Terrat en una nota de prensa enviada a los medios.

Pero, ¿en qué consiste La petanca del año? La competición contará con cuatro rondas en las que participarán rostros famosos. David Broncano y Jorge Ponce capitanearán a cinco personas cada uno.

Rostros confirmados

Confirmados están El Langui, Juan José Millás, María del Monte, Clara Galle, Miguel Ángel Muñoz, además de Lalachus.

También participarán profesionales de la petanca: dos jóvenes campeones, una veterana y el presidente de la Federación Española de Petanca, Antonio Pérez Arcas.

‼️ LA CANCIÓN OFICIAL DE "LA PETANCA DEL AÑO"



Gracias, @pabloalboran 🙏



📌 EL EVENTO DEPORTIVO DEL AÑO (no): JUEVES 23 de ABRIL pic.twitter.com/NIwcInGOke — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 20, 2026

Como comentaristas de la prueba estarán el periodista deportivo Antonio Daimiel y la cómica y guionista Victoria Martín.

Además, como si de la Super Bowl se tratara, en el intermedio actuará el grupo Cervatana.

Jueves de estrenos

Este evento especial de La Revuelta coincidirá frontalmente con la visita de Alaska a El Hormiguero de Pablo Motos.

Después, La 1 emitirá el estreno de Se nos ha ido de las manos, el nuevo programa de Carles Tamayo. Este formato documental producido por Bambú (Cómo cazar a un monstruo) analizará la crisis de la vivienda.

'Se nos ha ido las manos' con Carles Tamayo

Conviene decir que este jueves será una noche de estrenos en televisión. Aparte de la gala principal de Supervivientes, Antena 3 lanza en abierto ¿A qué estás esperando?, la serie que adapta la novela erótica escrita por Megan Maxwell.

Por otra parte, laSexta estrena Servicio Secreto by Chicote. Este formato viene a dar una vuelta de tuerca a Pesadilla en la cocina, porque aquí, el cocinero se infiltra en restaurantes en crisis con la ayuda de cámaras ocultas y un topo interno.