Cambio de programación este martes en RTVE: Loles León salta a La 1 y hará tándem con Henar Álvarez contra Marc Giró

RTVE se rearma para el duelo del morbo de este martes 21. La televisión pública ha tomado una inesperada decisión ante el estreno de Cara al show, el programa que Marc Giró estrenará en laSexta.

El debut del catalán en Atresmedia rivalizará contra Al cielo con ella, el programa de entrevistas de Henar Álvarez que pasó de La 2 a La 1 hace dos semanas.

Pues bien, según figura en la programación de La 1 en su web, la cadena pública ha reforzado la franja nocturna al pasar a Loles León y su Zero dramas al primer canal.

El programa, estrenado hace apenas un mes en La 2, hará tándem junto a Henar Álvarez en La 1.

De esta forma, Al cielo con ella empezará a las 23:00 horas en La 1 tras terminar La Revuelta de David Broncano. Será a las 00:30 cuando dé comienzo Zero Dramas.

El objetivo es que el espectador no cambie de canal cuando Henar termine y lograr así una fidelización del público que consume estos tipos de contenidos.

Y ojo, porque Loles León no solo la acompañará en la parrilla. La actriz, además, será una de las invitadas de Al cielo con ella, tal y como anunció la propia Henar en la previa de la final de Copa del Rey este pasado sábado.

Henar Álvarez sigue tocando el cielo. Este sábado, en el Estadio de La Cartuja nos ha desvelado quiénes serán sus próximas invitadas de éxito.



🌤️#AlCieloConElla: Martes 21 de abril, después de 'La Revuelta' en @La1_tve. pic.twitter.com/yEWiDmCvwD — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) April 18, 2026

Por su plató también pasará la presentadora de La hora de La 1 Silvia Intxaurrondo.

El programa de Henar Álvarez despuntó en su lanzamientoen La 1 con un buen 12,1% de cuota de pantalla, si bien se desinfló con su segunda entrega (9,6%) en una noche en la que Dulceida se lanzó desde el helicóptero en Supervivientes.

Volviendo a la batalla entre Henar y Marc, el morbo viene porque la cómica ha sido la que ha ocupado el puesto del catalán en La 1. Giró deseó suerte a su amiga: "Todo lo bien que le vaya a ella, es como si me fuera bien a mí".

"A mí me interesa que a todo el mundo le vaya bien, porque cuanta más gente vea la tele, mejor para el negocio", agregó en la presentación de Cara al show.

Giró, por su parte, debutará en laSexta recibiendo a Estopa, Eduardo Casanova y Jordi Évole -este último produce Al cielo con ella- y Yolanda Ramos. También actuará Chiara Oliver.