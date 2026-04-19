El pueblo español perfecto para recorrer a pie: castillo del siglo XV, Conjunto Histórico-Artístico y piscinas naturales

Con la llegada de la primavera, los planes al aire libre se multiplican y son muchos los que buscan destinos en la España rural para hacer una escapadita huyendo de la rutina y de la vorágine de las grandes ciudades.

Un enclave perfecto para pasar un día de desconexión es Buitrago del Lozoya. Situado al norte de Madrid, aproximadamente a una hora de la capital, esta localidad de 2.000 habitantes cuenta con el recinto amurallado mejor conservado de la región.

Sus murallas son de origen musulmán, pues su construcción data entre los siglos IX y XI. Después, fueron reformadas por los cristianos. Miden más de 800 metros y forman un triángulo defensivo junto al río Lozoya, actuando como barrera natural.

Declaradas Monumento Nacional en 1931, tienen 12 torres, una barbacana, foso y la imponente Torre del Reloj, que mide 16 metros. El casco antiguo es Conjunto Histórico-Artístico desde 1993.

Todo aquel que visite Buitrago del Lozoya también puede ver el Castillo de los Mendoza, un alcázar gótico-mudéjar del siglo XV con siete torres únicas.

Este edificio alberga el Museo Picasso Colección Eugenio Arias, con grabados del pintor y recuerdos del barbero de Franco.

Buitrago del Lozoya fue uno de los lugares a los que el programa de laSexta Más vale tarde viajó. El formato de Iñaki López y Cristina Pardo destacó que se trata del pueblo más bonito de la Comunidad de Madrid para National Geographic.

Buitrago del Lozoya

Además, el municipio ha acogido grabaciones de series de televisión como Águila Roja o Isabel, ambas de RTVE.

La gastronomía de Buitrago del Lozoya destaca por las carnes de la Sierra de Guadarrama, especialmente el chuletón y el cordero asado, los judiones de la zona, el cocido madrileño a fuego lento y las migas pastoriles.

Además de patear su precioso centro medieval, el entorno de esta localidad ofrece numerosas alternativas.

Existen, por ejemplo, rutas de senderismo por la sierra de Guadarrama, o los embalses construidos en el curso del río Lozoya.

Piscinas naturales

Ya para el verano, son muy famosas sus piscinas naturales. Situadas en el área recreativa de Riosequillo, componen uno de los complejos acuáticos más impresionantes de todo Madrid.

Con 4.500 metros cuadrados, es la piscina más grande de España. Y aunque su agua está tratada con cloro, proviene directamente del embalse de Riosequillo, manteniendo esa frescura característica de la sierra.

La piscina más grande de España está en Buitrago del Lozoya.

El entorno es un remanso de paz rodeado de pinares y zonas verdes. La experiencia se completa con áreas de descanso, sombrillas naturales y diferentes servicios hosteleros.

Un último apunte más: en Navidad, Buitrago del Lozoya celebra su Belén Viviente, una fiesta declarada de Interés Turístico Regional. Participan más de 200 vecinos, que recrean escenas bíblicas a lo largo de un recorrido por el recinto amurallado.