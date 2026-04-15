Declarada Conjunto-Histórico: la ciudad de Andalucía Capital Española de la gastronomía 2026 y catedral del siglo XVII

Centro de Jerez de la Frontera, con la catedral al fondo. iStock

Los pueblos del sur de España siempre son un destino ideal para viajar por su clima soleado, su patrimonio histórico y sus míticas casas encaladas.

Pero si existe un lugar famoso por su estrecha vinculación con el vino, la tradición ecuestre, pero sobre todo, por ser la cuna del flamenco, esa es Jerez de la Frontera.

La ciudad que vio nacer a leyendas de la música como Lola Flores o José Mercé acoge MasterChef, en una entrega que La 1 emite este lunes. Y todo, bajo el propósito de que Jerez ostenta este año el título de Capital Española de la Gastronomía 2026.

Situada en la provincia de Cádiz, a media hora en coche de la capital, Jerez cuenta con una población de 213.000 habitantes, según datos del INE. De hecho, es la ciudad más poblada de toda la provincia, superando incluso a la propia Cádiz.

Su casco antiguo es todo un viaje por la historia. Y es que, fue en 1982 cuando fue declarado Conjunto Histórico-Artístico, una figura que lo protege como Bien de Interés Cultural.

Aquel que pasee por su centro histórico, encontrará todo tipo de monumentos. Su Catedral es uno de ellos. Construida en el siglo XVII, aúna los estilos gótico, barroco y neoclásico. Se alza sobre la antigua Mezquita Mayor y la iglesia del Salvador.

También destacan la iglesia de San Miguel, declarada Monumento Histórico-Artístico Nacional en 1931; la iglesia de San Dionisio o las antiguas casas palacio, que directamente te llevan a otra época.

Terrazas en el centro de Córdoba. iStock

Gastronómicamente hablando, Jerez de la Frontera es sinónimo de tapas y vinos. La ciudad cuenta con casi 2.000 hectáreas de viñedos, que dan lugar a los vinos de Jerez.

De hecho, visita obligatoria son las bodegas Tío Pepe, propiedad de González Byass, ubicadas justo en el centro. Son el emblema del vino fino de Jerez. Están clasificadas entre las mejores del mundo por The World's Best Vineyards.

Calle famosa

En el interior del complejo bodeguero, por cierto, se halla una callejuela que está considerada por muchos como la más bonita de España: la calle de los Ciegos.

Las casas de paredes encaladas y portones de madera están cubiertas por su famoso emparrado de más de 60 años que cubre el adoquinado, creando un bonito juego de luces y sombras. Y, al fondo, emerge la catedral.

La calle de los Ciegos, en Jerez de la Frontera.

Como cuna del flamenco, Jerez de la Frontera ofrece varios sitios clave para sumergir al viajero en el arte. El Centro Andaluz de Documentación del Flamenco, ubicado en el Palacio Pemartín, cuenta con exposiciones gratuitas. En el barrio gitano de San Miguel, se encuentra la casa de la gran Lola Flores.

No obstante, la localidad ofrece multitud de espectáculos en tablaos tradicionales como Tabanco El Pasaje, Puro Arte, La Guarida del Ángel o Don Antonio Chacón.

Por último, y hablando en clave deportiva, Jerez es uno de los sitios preferidos por los amantes del motor. Y es que, aquí se celebra desde 1987 el Gran Premio de Motociclismo.

Desde entonces, el circuito de Jerez-Ángel Nieto ha acogido de forma ininterrumpida el GP de España, consolidándose como un evento icónico en el calendario de MotoGP.