Es oficial: Jesús Cintora salta a la noche de los sábados tras cumplir un año con 'Malas Lenguas'

Cuando se cumple un año del estreno de Malas Lenguas en La 2, RTVE ha anunciado el desembarco de Jesús Cintora en el prime time del sábado en La 2.

El presentador capitaneará en horario Malas Lenguas Noche, "una edición que supone un paso más en la evolución del formato", según cuenta la cadena pública.

Esta nueva ventana apostará por un análisis más reposado que la versión diaria, con mayor profundidad en los temas, reportajes exclusivos, entrevistas en plató y mesas de debate.

El programa incorporará nuevos colaboradores, un grafismo adaptado y un plató renovado para esta edición nocturna con Realidad Aumentada, con el sello personal del comunicador de Ágreda.

Noticia en actualización

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