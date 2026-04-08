Paz Padilla desvela que sufrió abusos sexuales con 14 años: "Se aprovecharon de una criatura inocente, me destrozó la vida"

Desgarrador testimonio el que compartió Paz Padilla en su visita a El Hormiguero de Pablo Motos este martes, día 7 de abril, para hablar de su libro Alzar el duelo. En él, habla sobre cómo superar el miedo al olvido tras sufrir dolorosísimas pérdidas personales.

La gaditana de 56 años dejó a un lado su carácter más gamberro para compartir con el público uno de los episodios más traumáticos de su vida, que también refleja en su publicación.

"Cuando tenía 14 años sufrí un abuso por parte de una persona muy cercana a mi familia", dijo medio llorando.

Paz Padilla contó después que la persona que abusó de ella "entraba y salía de mi casa como uno más". "Yo era una niña, y él un adulto de cuarenta y tantos años", explicaba, sin entrar en más detalles sobre la identidad de su agresor.

El trauma fue tan "fuerte" que su mente "bloqueó" lo ocurrido. Sin embargo, "con el tiempo empecé a tener taquicardias y ataques de ansiedad y me venía a la mente la imagen del abuso, pero pensaba que no había pasado en realidad, que era algo de mi imaginación".

Paz Padilla y Pablo Motos.

En un momento dado, la actriz y presentadora empezó a profundizar, para percatarse de que, efectivamente, aquello sí que pasó. Pero, durante años, no quiso desahogarse con nadie de su entorno.

"No se lo cuento a nadie porque aparece la culpa. Me culpaba por no haber gritado, por no haberme resistido. Tampoco lo conté por la vergüenza, porque la gente te mira con pena y no me gusta", reconoció.

Proceso de cura

Ni siquiera fue capaz de decírselo a su madre: "Tengo 56 años y todavía me cuesta. No se lo conté a ella porque sabía que iba a sufrir mucho y eso me atormentaba".

Sin embargo, cuando su hija Anna cumplió 14 años, la edad que ella tenía cuando sufrió la agresión sexual, dio el primer paso. "Empiezo a sentirme como la víctima y entiendo que la culpa no era mía. Empecé a sanar y se lo conté a ella. Me perdoné a mí misma".

"Le dije: 'Anna, a mí me sucedió esto. No quiero que a ti te suceda, y si te sucede algo, nunca dejes de acudir a mí, porque yo lo resolveré como pueda".

"Se aprovecharon de una criatura inocente y me destrozó la vida", aseguró rotunda Paz, confesando que ese episodio de violencia sexual le marcó su vida "para siempre", tanto "mi relación con los demás" como "conmigo misma".

La actriz de La que se avecina aprovechó para señalar la importancia de recurrir a los profesionales de la salud mental para poder gestionar estos problemas: "Tenemos que pedir ayuda porque el tiempo no lo cura".

Paz Padilla no quiso zanjar este tema sin antes asegurar a Motos que tenía miedo de hacer público dicho episodio "por cómo se iba a tratar la información". Pero su hija dijo: "Si tratan mal a la víctima, algo va mal en este país y tienes que contarlo con más razón".