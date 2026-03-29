El lado desconocido de Daniel Illescas: así se abre en 'Mi fin de semana perfecto', el docureality de El Rugido en Prime Video

Daniel Illescas y su amigo, el piloto David Tejeiro, en 'Mi fin de semana perfecto'. El Rugido Producciones

"Trabajador y luchador". Así se define Daniel Illescas, el influencer catalán de 33 años que este viernes, 27 de marzo, se ha proclamado ganador de la sexta edición de El desafío tras una final reñídisima.

El creador de contenido, al que le siguen 1,6 millones de seguidores en Instagram y otros tantos en TikTok, se ha ido superando semana a semana con los retos propuestos por el talent de Antena 3.

Sin embargo, esta no fue su primera incursión en la televisión, pues Illescas participó en la octava entrega de MasterChef Celebrity. Allí también tuvo un gran papel, llegando a ser el tercer finalista.

Nacido en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), Daniel Illescas mostró su lado más íntimo en Mi fin de semana perfecto, docureality de El Rugido Producciones que está disponible en el catálogo de Prime Video.

"Soy un buscavidas, me encanta superarme día a día. Hay que despertarse y sentir cada día como si fuera el último", dice el catalán al comenzar el episodio.

Tráiler de 'Mi fin de semana perfecto' con Daniel Illescas

Daniel Illescas explica que las redes sociales le han permitido conocer a gente para intercambiar experiencias. Es el caso de David Tejeiro, piloto profesional de parapente, con el que pasa un fin de semana en La Axarquía, en Málaga.

"Aquí siento adrenalina pura como a mí me gusta. Me siento libre volando, porque la vida son dos días. Lo que más me gusta es cuando haces las cosas que realmente te gustan, se te quitan todos los problemas de la cabeza", reconoce en la producción.

Después, Daniel y David deciden hacer heli-camping en la montaña. Y, en plena acampada, Illescas aprovecha para abrise en canal hablando sobre la muerte de su mejor amigo.

"Tuvo un accidente de avioneta y murió. Por eso intento vivir con las personas que quiero y disfrutar al máximo de ellas. Nunca sabes cuándo te toca", dice.

La yaya Carmen en 'Mi fin de semana perfecto'. El Rugido Producciones

De hecho, el modelo cuenta que justo 10 minutos antes de que se produjese el trágico suceso, había mantenido una conversación con él.

"No poder hacerlo más... yo tengo esa espinita clavada. Es algo que no te imaginarías nunca. La vida te da señales y el miedo siempre está, pero está apartado. Si vivimos con miedo, vivimos amargados", confiesa.

Es entonces cuando Daniel Illescas habla sobre salud mental, reconociendo que ha ido a un psicológo: "No me arrepiento de decirlo. Es una de las cosas más importantes. Creo que me ha cambiado la vida. Paso muchas horas solo, a veces me siento perdido, no sé si estoy haciendo el bien o el mal. Vivimos en una burbuja y tener un coach te ayuda mucho".

Una fortaleza mental que ha demostrado en El Desafío. "La cabeza es muy mala, te hace tomar decisiones que tú no quieres. Hay que estar muy bien para decir: 'Esto no va a poder conmigo".

Daniel Illescas y David Tejeiro acamparon en 'Mi fin de semana perfecto'. El Rugido Producciones

En Mi fin de semana perfecto también habla sobre su yaya Carmen, con quien mantiene un fuerte vínculo. Y es que, tras la separación de sus padres, se fue a vivir con ella.

"Me emociono porque es una persona muy importante. Cuando he tenido esos momentos difíciles y llegaba a casa me ayudaba en todo. Me ha dado esa energía y esa fuerza. Soy lo que soy gracias a mi abuela", señala sobre el gran pilar de su vida.

En señal de agradecimiento, Daniel ha querido cumplir los sueños de su abuela. Y así lo ha ido mostrando en sus redes sociales.

"Es una de las cosas que más orgulloso me siento", dice para recordar todas las aventuras: "Ha volado en parapente, en helcóptero, se ha puesto el traje de flamenca en la feria de Sevilla. No sabía lo que era ver la nieve. Eso no tiene precio".