RTVE cambia la programación: pone fecha al estreno de 'MasterChef 14' y desplaza la final de 'DecoMasters'

Tras días compartiendo una misteriosa promoción, Televisión Española por fin le ha puesto fecha de estreno a la decimocuarta edición de MasterChef. Se trata de una fecha atípica y que además obligará a hacer algunas modificaciones en la parrilla de La 1.

TVE no esperará más y lanzará la nueva temporada del talent culinario en pleno Lunes Santo. Es decir, el próximo lunes, 30 de marzo. Al no emitirse antes La Revuelta de David Broncano, que descansará esos días, el programa arrancará a las 22:30 horas.

MasterChef 14 es la primera tanda del formato de Shine Iberia que no contará con Samantha Vallejo-Nágera como jurado, tras 13 años valorando platos junto a Jordi Cruz y Pepe Rodríguez. Toma su relevo la influencer culinaria Marta Sanahuja, conocida como Delicious Martha.

Samantha no descarta seguir haciendo televisión, pero ahora necesita centrarse en otros proyectos, como su cáterin. Así se lo expresó a Sonsoles Ónega en una entrevista en Antena 3: "Siempre he pensado que, cuando estás en tele, la gente no te toma en serio. Me gusta, pero es un arma de doble filo".

"Esa es una de las causas por las que dejé de estar en MasterChef. Creo que tenía que centrarme en mi empresa, que es la que me ha dado mi vida. Yo soy Samantha, la del cáterin, me gusta mi trabajo y mi cáterin es mi vida", aseguraba en Y ahora Sonsoles hace unas semanas.

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