Entramos a la casa de Bibiana Fernández (72 años) en Madrid: un espectacular chalé de estilo étnico que compró en 2020

El refugio perfecto de Bibiana Fernández se encuentra a las afueras de Madrid. Allí se sitúa el chalé al que se mudó en febrero de 2020, apenas unas semanas antes de que estallase la pandemia y llegara el confinamiento.

Tras años afincada en el centro de la capital, la colaboradora de televisión apostó por una vivienda de una sola planta, abierta al jardín y con grandes ventanales. No faltan la piscina, el césped, un amplio porche…

Y es que se trata de la casa ideal para poder disfrutar de la luz el máximo número de horas posible y esa sensación de estar conectada con el exterior.

El interior de la casa de la tertuliana de Vamos a ver es un fiel reflejo de su personalidad: sofisticada, libre y de decoración étnica. Destacan las piezas con aires africanos, bustos, estampados animales y objetos traídos de los lugares más variopintos.

No por ello Bibiana dice ‘no’ a los muebles de diseño y antigüedades muy bien seleccionadas, lo que compone un estilo ecléctico en el que nada parece improvisado.

El salón, con paredes de ladrillo y revestimientos de madera, se organiza en varias zonas: rincón de lectura junto a la chimenea, área de bar y zona de televisión presidida por un gran sofá blanco.

El dormitorio principal también habla de esa mezcla de culturas y épocas, con paredes oscuras, textiles intensos y un espectacular biombo oriental que hace las veces de cabecero, un elemento que recuerda al universo de Coco Chanel.

En el porche y el jardín, Bibiana extiende esta línea étnica y bohemia gracias a alfombras, fibras naturales, cortinas blancas y lámparas de ratán que convierten la estancia en un auténtico chill out privado.

"Soy hermana de la Transición"

Primera mujer transexual visible en nuestro país, Bibiana Fernández saltó a la fama en la España de la Transición y bajo el nombre artístico de Bibi Andersen.

"Yo soy hermana de la Transición porque este país y yo transicionamos en paralelo", aseguró hace unos días en Zero Dramas, programa que emite La 2 los domingos por la noche.

Nacida en Tánger en 1954, su popularidad se disparó a principios de los años 70, por la película Cambio de sexo. Después, se convirtió en 'chica Almodóvar' en cintas como Tacones lejanos o Kika.

Debutó como presentadora televisiva en La tarde o Sábado noche, junto a Carlos Herrera, y a lo largo de los años ha ido encadenando formatos de entretenimiento como Tómbola, El programa de Ana Rosa, Supervivientes o MasterChef Celebrity.