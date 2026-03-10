Karlos Arguiñano, chef: "Para los relámpagos de nata no añadas todos los huevos, se hacen en 30 minutos con 150g de harina"

Karlos Arguiñano y su receta de relámpagos Atresmedia

Total: 30 min

Comensales: 6

Los relámpagos de nata con chocolate son uno de esos dulces clásicos de la repostería que resultan tan elegantes como irresistibles.

Su forma alargada, su interior ligero y aireado, y el contraste entre la suavidad de la nata montada y la intensidad del chocolate los convierten en un auténtico placer para los amantes del dulce.

Aunque a primera vista puedan parecer un postre de pastelería profesional, lo cierto es que prepararlos en casa es mucho más sencillo de lo que imaginas.

Ingredientes Ingredientes para relámpagos de nata 150 g de harina

4 huevos

90g de mantequilla

250 ml de agua

Sal

300 g de nata montada

200 g de chocolate negro de cobertura

Menta para decorar Paso 1 Pon el agua, la mantequilla y la sal en una cazuela al fuego Paso 2 Cuando la mantequilla se funda, echa la harina tamizada de golpe Paso 3 Remueve rápido hasta que se forme una bola de masa compacta Paso 4 Pasa la masa a un bol para que temple Paso 5 Añade un huevo y bate con energía hasta que desaparezca en la masa Paso 6 Ve añadiendo el resto de huevos uno a uno Paso 7 Mete la masa en una manga pastelera Paso 8 Sobre una bandeja con papel de horno, haz 12 tiras alargadas Paso 9 Con el horno precalentado a 200°C, hornea de 15 a 20 minutos Paso 10 Sácalos y deja que se enfríen por completo (si están calientes, la nata se derretirá) Paso 11 Derrítelo en el microondas en tandas de 15-20 segundos (potencia baja). Remueve siempre entre cada tanda para que no se queme Paso 12 Corta los relámpagos por la mitad Paso 13 Pon la nata montada con una manga (boquilla rizada) dentro de cada uno Paso 14 Cubre con un hilo del chocolate derretido

Este delicioso dulce se elabora a partir de masa choux, una masa especial que al hornearse crea un interior hueco perfecto para rellenar.

Una vez listos, los relámpagos se rellenan con una nata montada suave y cremosa que aporta frescura y ligereza a cada bocado.

Para terminar, se cubren con una brillante capa de chocolate que añade ese toque intenso y goloso que los hace tan especiales.

Los relámpagos son perfectos para servir en celebraciones, acompañar un café o sorprender a invitados con un postre casero que luce tan bien como sabe.

Además, su tamaño individual los convierte en una opción ideal para compartir en reuniones familiares, meriendas especiales o mesas dulces.

Si te gusta la repostería tradicional y disfrutar de postres caseros con un resultado espectacular, esta receta de relámpagos de nata con chocolate te encantará.

Con unos pocos ingredientes básicos y siguiendo unos sencillos pasos, podrás preparar en casa unos dulces delicados, esponjosos y llenos de sabor que harán las delicias de todos.