Karlos Arguiñano, chef: "Para los relámpagos de nata no añadas todos los huevos, se hacen en 30 minutos con 150g de harina"
Un postre delicioso y fácil de hacer en el que debes seguir los trucos que detalla el guipuzcoano.
- Total: 30 min
- Comensales: 6
Los relámpagos de nata con chocolate son uno de esos dulces clásicos de la repostería que resultan tan elegantes como irresistibles.
Su forma alargada, su interior ligero y aireado, y el contraste entre la suavidad de la nata montada y la intensidad del chocolate los convierten en un auténtico placer para los amantes del dulce.
Aunque a primera vista puedan parecer un postre de pastelería profesional, lo cierto es que prepararlos en casa es mucho más sencillo de lo que imaginas.
Ingredientes
Ingredientes para relámpagos de nata
- 150 g de harina
- 4 huevos
- 90g de mantequilla
- 250 ml de agua
- Sal
- 300 g de nata montada
- 200 g de chocolate negro de cobertura
- Menta para decorar
Paso 1
Pon el agua, la mantequilla y la sal en una cazuela al fuego
Paso 2
Cuando la mantequilla se funda, echa la harina tamizada de golpe
Paso 3
Remueve rápido hasta que se forme una bola de masa compacta
Paso 4
Pasa la masa a un bol para que temple
Paso 5
Añade un huevo y bate con energía hasta que desaparezca en la masa
Paso 6
Ve añadiendo el resto de huevos uno a uno
Paso 7
Mete la masa en una manga pastelera
Paso 8
Sobre una bandeja con papel de horno, haz 12 tiras alargadas
Paso 9
Con el horno precalentado a 200°C, hornea de 15 a 20 minutos
Paso 10
Sácalos y deja que se enfríen por completo (si están calientes, la nata se derretirá)
Paso 11
Derrítelo en el microondas en tandas de 15-20 segundos (potencia baja). Remueve siempre entre cada tanda para que no se queme
Paso 12
Corta los relámpagos por la mitad
Paso 13
Pon la nata montada con una manga (boquilla rizada) dentro de cada uno
Paso 14
Cubre con un hilo del chocolate derretido
Este delicioso dulce se elabora a partir de masa choux, una masa especial que al hornearse crea un interior hueco perfecto para rellenar.
Una vez listos, los relámpagos se rellenan con una nata montada suave y cremosa que aporta frescura y ligereza a cada bocado.
Para terminar, se cubren con una brillante capa de chocolate que añade ese toque intenso y goloso que los hace tan especiales.
Los relámpagos son perfectos para servir en celebraciones, acompañar un café o sorprender a invitados con un postre casero que luce tan bien como sabe.
Además, su tamaño individual los convierte en una opción ideal para compartir en reuniones familiares, meriendas especiales o mesas dulces.
Si te gusta la repostería tradicional y disfrutar de postres caseros con un resultado espectacular, esta receta de relámpagos de nata con chocolate te encantará.
Con unos pocos ingredientes básicos y siguiendo unos sencillos pasos, podrás preparar en casa unos dulces delicados, esponjosos y llenos de sabor que harán las delicias de todos.