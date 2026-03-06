Así es la vistosa casa de Jaime Astrain (38) y Lidia Torrent (32) en Madrid: una joya nórdica que la pareja comparte desde 2022

Jaime Astrain y Lidia Torrent, en un fotomontaje de BLUPER. GTRES

Lidia Torrent y Jaime Astrain hacen su vida en un espectacular y luminoso piso en Madrid, de decoración nórdica, para disfrutar del día a día con la hija que tienen en común, Elsa.

La pareja adquirió la vivienda en 2022, tras el nacimiento de la pequeña. Ahora, Astrain ha abandonado el hogar familiar para embarcarse en la aventura de Supervivientes 2026.

El salón comedor es la estancia principal de la casa, un espacio amplio y comunicado donde se concentra la vida social y familiar.

Predominan las paredes blancas y los tonos beige, combinados con madera clara y toques metálicos en negro que aportan un punto industrial muy actual.

Un gran sofá modular en tono claro preside la zona de estar, acompañado de una alfombra mullida y mesas auxiliares ligeras, creando un rincón acogedor para reuniones con amigos o tardes de película en familia.

Junto a él, la mesa de comedor de madera en acabado blanco y sillas tapizadas en colores crema se sitúan frente a amplios ventanales, potenciando esa sensación de luminosidad continua.

La cocina sigue la misma línea nórdica, con mobiliario de líneas rectas, colores claros y una distribución práctica.

Los armarios en tonos blancos o crema y las encimeras en acabados suaves refuerzan la sensación de limpieza visual, mientras que los detalles en madera aportan calidez al conjunto.

Es una estancia pensada para momentos cotidianos, para disfrutar cocinando, algo especialmente importante para el exfutbolista, donde todo está organizado para resultar cómodo y funcional sin renunciar al diseño.

El dormitorio principal está concebido como un refugio tranquilo, con una base cromática neutra en blancos rotos, beige y grises suaves.

La cama, de gran tamaño, se acompaña de un cabecero tapizado discreto y una ropa de cama en tonos cálidos que invita al descanso.

Las mesillas de noche, de diseño minimalista con estructura ligera, quedan rematadas con jarrones y flores preservadas que añaden color sin saturar el ambiente.

Un gran espejo ayuda a multiplicar la luz natural y refuerza esa sensación de amplitud tan propia del estilo del Norte de Europa.

Zona de juegos para Elsa

La más pequeña de la casa también tiene su zona de juegos reservada en la estancia, donde puede divertirse y moverse con libertad.

Los suelos de madera y la elección de textiles suaves hacen que los espacios sean agradables y cálidos para una niña pequeña.

Además, la que fue camarera de First Dates cuida mucho el ambiente sensorial del hogar con la aromaterapia, utilizando un único olor, como el de algodón, que se percibe en cada rincón de la casa.