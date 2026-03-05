Pablo Motos y Marc Giró: un cara a cara lleno de morbo y expectación ante el estreno de 'Supervivientes 2026'

Su fichaje movió los cimientos del panorama televisivo. Fue hace ahora casi dos meses, cuando laSexta sorprendió anunciando la incorporación de Marc Giró, uno de los rostros con más tirón en los últimos tiempos.

Tras su fulgurante paso por TVE con su Late Xou, el catalán estrenará próximamente Cara al show en el canal de Atresmedia, un formato que, a falta de conocer datos más concretos, recordará mucho a su antecesor.

Aunque Marc Giró ya se ha dejado ver en su nueva casa (apareció de forma testimonial en el programa Más vale tarde), no será hasta este jueves cuando se presente, con todos los honores, como la nueva estrella del grupo de comunicación.

Y lo hará en el mejor escaparate posible: El Hormiguero de Pablo Motos. Su visita está llena de morbo, porque, no deja de ser curioso que el programa de Antena 3 tenga ahora de reclamo al que hasta hace unas semanas era un emblema de RTVE.

Además, Giró competirá contra Broncano. Su programa, La Revuelta, firmó en febrero su peor mes de la temporada. De hecho, lleva tres meses situándose por debajo de la media de La 1. No obstante, el programa sigue siendo la segunda oferta del access.

Todo, todo suyo



Marc Giró ya está aquí 💚 pic.twitter.com/6486KMYbht — laSexta (@laSextaTV) March 4, 2026

El cara a cara entre Pablo Motos y Marc Giró también genera mucha expectación por lo ideológico. De hecho, el catalán reconoció en el pasado que, a veces, opina diferente que su compañero de profesión, si bien le tiene en estima por el formato que lleva haciendo desde hace 20 años con El Hormiguero.

Así lo elogió en una entrevista que hizo en 2024: "Yo a Pablo Motos le tengo un gran respeto por varias razones. La primera porque hace un gran programa".

"Es posible que Motos y yo tengamos ideas distintas sobre algún asunto, sobre Cataluña y la amnistía, por ejemplo, pero aún así creo que no hay que olvidar que está haciendo un gran programa de televisión y que en ocasiones se ha sido injusto con él", dijo.

Giró llegó a considerar a Motos como el pionero en hacer programas que sirven para que los artistas promocionen sus trabajos: "Ha dado ventana a esto de la promoción, de llevar grandes estrellas o no grandes estrellas, o gente que está promocionando artefactos culturales".

Marc Giró, en la mesa de su 'Late Xou'.

El flamante fichaje de Atresmedia también quiso aplaudirle por el esfuerzo económico que realiza 7yacción, la productora de Motos y Jorge Salvador, para que el formato luzca lo máximo posible en el horario de máxima audiencia.

"A Pablo Motos y a su productora hay que agradecerle el hecho de que es un programa caro y eso se nota, se lo gasta, se ve el dinero", llegó a decir para deslizar la siguiente pregunta. "¿En cuántas productoras hemos trabajado nosotros con dos duros, que era todo de cartón piedra y malo?".

"Pablo Motos hace un gran programa de televisión; en ocasiones se ha sido injusto con él" Marc Giró

Y también quiso destacar el buen trato que tiene Motos con sus empleados: "Me consta que no debe pagar mal y que su equipo lleva con ellos muchísimo tiempo, y eso hay que respetarlo".

Estas declaraciones se produjeron semanas después de oficializarse el fichaje de Broncano por RTVE, a quien Giró calificó de "genio". "A los medios de comunicación nos viene muy bien que Pablo Motos tenga competencia, que Broncano esté en La 1 y él en Antena 3, porque eso alimentará".

"Nosotros lo que necesitamos es que la gente vaya a ver la televisión, que vayan a ver lo que sea", terminaba.

La visita de Marc Giró a Pablo Motos se produce en un día marcado en rojo para Telecinco. Hoy, jueves 5 de marzo, arranca Supervivientes 2026, la gran joya de la corona de Mediaset.

De izquierda a derecha: María Lamela, Sandra Barneda, Jorge Javier y Ion Aramendi, presentadores de 'Supervivientes 2026'.

Lo hará con los tradicionales saltos desde el helicóptero de los concursantes, en una gala presentada por Jorge Javier y en la que debutará María Lamela desde Honduras. La presentadora sustituye a Laura Madrueño.

Así pues, el encuentro entre estos genios de la comunicación será la baza de Antena 3 para competir contra el reality de Telecinco, que está llamado a ser todo un revulsivo de audiencias.