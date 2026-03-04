Audiencias: El Barça-Atlético arrasa en La 1 (26,9%) con 4 millones y 'GH DÚO' se despide bien en Telecinco (14,2%)

Ferrán Torres y Marcos Llorente a la izquierda, y Carlos Lozano, ganador de 'GH DÚO 4', a la derecha.

Este martes, 3 de febrero, fue un gran día para La 1 gracias al fútbol. El emocionante partido de Copa del Rey entre el Barcelona y el Atlético de Madrid barrió en audiencia al anotar un 26,7% de cuota de pantalla y más de 4 millones de espectadores.

El choque, que acabó certificando el pase a la final de los rojiblancos pese a la derrota, se convierte en lo más visto en televisión en lo que llevamos de 2026.

La Revuelta de Broncano, que se emitió después, aprovechó el arrastre y anotó uno de sus mejores datos en las últimas semanas (12,8%). El programa recibió a Marta Hazas y Ricardo Fernández.

Por lo tanto, este martes, el show no rivalizó con El Hormiguero de Pablo Motos que, pese al fútbol, logra rebasar la barrera del doble dígito (10,3%) gracias a la visita del actor Álex González.

Más sufrieron el resto de ofertas. First Dates anotó un 6,9% en Telecinco; Horizonte de Iker Jiménez se conformó con un 5,9% en Cuatro y El intermedio firmó un 5,4% en laSexta.

Por otra parte, Telecinco tenía un examen importante con la final de GH DÚO. La cadena optó por proteger al reality del fútbol retrasando el inicio de la final a las 23:00 horas y extenderlo hasta la madrugada.

Y lo cierto es que acertó, porque el programa cosechó un buen dato al alcanzar un 14,2%, cinco puntos por encima de la media de Telecinco este martes (9%). Al emitirse tan tarde, lógicamente, la final de GH DÚO 4 fue la menos vista de los GH con famosos (884.000).

No obstante, como decimos, las cifras son esperanzadoras para un formato al que muchos daban por muerto hace unos meses con la vigésima edición de anónimos. Ahora, cede el testigo a la gran joya de la corona del grupo, Supervivientes.

En tierra lejana, por su parte, se mantiene con buenos datos pese a enfrentarse a La Revuelta de Broncano y a la final de GH DÚO que coronó como ganador a Carlos Lozano. La serie turca de Antena 3 firmó un 11,6% de share.