Anne Igartiburu, 57 años, sobre la longevidad: "El autocuidado es mi momento de paz y la clave para sentirme bien cada día"

Ligada a la televisión pública desde hace casi dos décadas, Anne Igartiburu se ha convertido en un referente de longevidad activa y bienestar integral. La presentadora ha hecho del autocuidado una forma de vida que comparte tanto dentro como fuera de la pantalla.

Prueba de ello es Mi Latido de Más, su podcast centrado en el bienestar emocional, el autoconocimiento y el desarrollo personal, donde profundiza en hábitos que, según defiende, le permiten mantenerse equilibrada física y mentalmente.

En una entrevista concedida a Women's Health, Igartiburu detalló algunas de sus rutinas diarias. "Llevo una alimentación saludable", explicaba.

"Soy muy cuidadosa con lo que meto en mi cuerpo y en mi mente. Hago ayuno intermitente a diario: ceno temprano con mis hijos y estoy entre 12 y 16 horas sin comer". Así, su desayuno consiste en "romper el ayuno" antes de almorzar con "un café o una infusión".

Las mañanas forman parte esencial de su equilibrio personal. "Por las mañanas practico meditación. También leo, escucho música y podcast para estar al día de lo que me interesa".

En su vida tan ajetreada frente a las cámaras, procura "desconectar del móvil a las 11 de la noche hasta el primer café de la mañana".

En el plano estético, mantiene también una rutina constante: "En cuanto a la belleza, me maquillo todos los días y procuro limpiarme bien la piel con un agua micelar".

Anne Igartiburu en una imagen en sus redes sociales Instagram

Su relación con el ejercicio ha evolucionado con los años. En el podcast Mujer Vital explicaba: "He sido muy deportista, he hecho atletismo siempre, me he preparado maratones y muchas medias, de ponerme las zapatillas e ir al monte. Claro, ha llegado a un punto con los niños que tenía que dosificarme y también llegas a la etapa de la perimenopausia".

Sobre esa etapa vital, subraya la importancia de reforzar los cuidados: "Es súper importante que, si antes te cuidabas, ahora lo tienes que hacer el triple en la alimentación, descanso y trabajo de fuerza. También acompaña para dormir mejor, gestionar mejor tu nutrición…".

Hoy, asegura, entrena de otra manera, aunque mantiene su pasión por caminar en la montaña.

Madre a los 47 años, la comunicadora afirma que no concibe su vida sin deporte, música y amigos. Además, comparte meditaciones en su canal de YouTube e imparte charlas motivacionales centradas en la coherencia personal y la gestión emocional.

Su filosofía queda resumida en una idea que repite con frecuencia: "El autocuidado es mi momento de paz. Tomarme esos minutos para mí, para sentirme bien, es un regalo que me hago cada día. No es solo una rutina, es una forma de reconectar conmigo misma".