Susanna Griso, alto y claro en 'Espejo Público' tras la detención del expríncipe Andrés: "El mayor escándalo de la Corona"

Insólita noticia la que se ha conocido en la mañana de este jueves, 19 de febrero. El expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, ha sido detenido a primera hora de la jornada por la Policía británica en su casa de Sandringham por su vinculación en el caso Epstein.

Tras la publicación de la información, revelada este jueves por The Telegraph, los medios de comunicación de todo un planeta han cambiado el rumbo de su jornada de un momento a otro.

También así los programas de televisión. Espejo Público, una vez conocida la detención del exmarido de Sarah Ferguson, ha abordado el trágico asunto.

El expríncipe Andrés, en una imagen de archivo.

Susanna Griso ha iniciado el formato de Antena 3 recordando los numerosos títulos y reconocimientos reales que le han sido despojados a Andrés desde que hace unos meses comenzaran a trascender detalles de su relación con Jeffrey Epstein.

"Por fin se empiezan a ver consecuencias de sus actos", ha empezado relatando una colaboradora del formato matutino. En la misma línea, otro tertuliano ha hecho hincapié en el daño que esto supone para la institución.

Una afirmación que ha sido precisamente respaldada por la propia Griso. La conductora de Espejo Público, así, ha verbalizado: "Es tremendo. El golpe para la institución no es comparable a lo que vivió en su momento la monarquía británica en su 'annus horribilis'".

Susanna Griso, durante la tertulia de 'Espejo Público' este jueves, 19 de febrero. Atresmedia

Cabe recordar que 2024 fue uno de los años más convulsos en la historia de la Familia Real británica con motivo del cáncer de Kate Middleton y el propio rey Carlos III. Ahora, la reciente detención del expríncipe Andrés ha vuelto a poner en jaque la Corona.

En la misma línea, Susanna ha recordado una entrevista concedida por el propio Andrés años atrás en la BBC. "Sus soberbia acabó condenándole. Restó importancia a las víctimas y vino a decir que era un comportamiento completamente normal", ha apuntado, alto y claro, la conductora del programa de Antena 3.

Y ha añadido: "Con Epstein fue siempre absolutamente suave. En ningún momento criticó lo que a todas luces ya agrupaba muchos delitos. Andrés ha sido su peor enemigo en esta crisis".

El resto de la tertulia ha continuado y los colaboradores han ido aportando sus diversas opiniones respecto al hermano del rey Carlos III. Así, entre otros aspectos, han hecho hincapié en el trato de favor que siempre tuvo Andrés por parte de su madre, la reina Isabel II.

Susanna Griso, en 'Espejo Público'. Atresmedia

"Era el niño mimado", ha apostillado, tajante, Susanna Griso. "Es el mayor escándalo al que se ha tenido que enfrentar la Corona británica", ha remachado la periodista antes de contactar con una experta en Casa Real.

La detención de Andrés Mountbatten‑Windsor

La Policía británica ha detenido a Andrés Mountbatten‑Windsor en su casa de Sandringham a primera hora de este jueves, 19 de febrero. El hermano de Carlos III ha quedado privado de libertad por su vinculación en el 'caso Epstein'.

Un arresto que justamente ha sucedido en una fecha marcada en rojo en su calendario, pues este día 19 Andrés ha cumplido 66 años.

Por el momento, el tío de Guillermo de Inglaterra será ubicado en una celda en una sala de custodia, con solo una cama y un baño, donde esperará hasta su interrogatorio policial.