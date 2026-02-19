Ya es oficial: día y hora exactos del regreso al trabajo de Andreu Buenafuente después de tres meses de baja médica

Andreu Buenafuente vuelve al trabajo después de tres meses de su baja médica. Así lo ha confirmado la Cadena SER en un comunicado este jueves, 19 de febrero.

La emisora de PRISA estrenará nuevos episodios de Nadie sabe nada, el programa que el showman tiene con Berto Romero, este sábado 21 a las 12:00 horas.

Lo cierto es que Buenafuente ya dejó caer que su vuelta estaba más cerca que nunca la semana pasada en La ventana, adonde entró por teléfono con motivo del Día Mundial de la Radio.

"Estoy bien, mejor, recuperando poco a poco, en línea ascendente. Con ganas de volver a hacer cositas, a mi ritmo", dijo en la que fue su reaparición tras alejarse del foco mediático en noviembre.

"Al final, tanto trabajo te saca de la carretera", agregaba Andreu a Carles Francino. El comunicador, además, aseguraba sentirse un "privilegiado": "Siempre lo digo, puedo parar y lo hago saturado desde lo que me gusta".

En esta intervención, Buenafuente agradecía el cariño a los fans de Nadie sabe nada.

"Siempre están ahí, pero, cuando están presentes, te encarna el sentido de todo esto. Yo, que siempre he estado enamorado de la radio, en estos años de Nadie me he enamorado aún más de la gente", aseveró.

Andreu Buenafuente en una imagen de archivo en 'Futuro imperfecto'.

"Lo que tengo que hacer es volver y hacer las cosas que me gustan", añadió.

Producido por El Terrat (The Mediapro Studio), Nadie sabe nada continuará en su horario de madrugada, de viernes a sábado entre las 03:00 y las 04:00 horas. También está disponible tanto en la web como en la app de la SER.

'Futuro imperfecto'

Por otra parte, RTVE todavía no se ha pronunciado al respecto sobre la vuelta de Futuro imperfecto, el programa que lidera Buenafuente en La 1 y tuvo que posponer sus emisiones.

Ahora mismo, La 1 tiene libre las noches de los jueves. Hoy, jueves 19, ofrecerá Mala persona, la película protagonizada por Arturo Valls y Malena Alterio.

Habrá que esperar para ver si finalmente Futuro imperfecto regresa a la pública para afrontar el último tramo de la temporada televisiva, enfrentándose a Supervivientes. El buque insignia de Telecinco se estrenará de forma inminente.

Hay que recordar que, a consecuencia de su baja, la Corporación tuvo que buscar sustitutos para las Campanadas una vez que él y Silvia Abril estaban ya confirmados para la cita. Chenoa y Estopa fueron los encargados de recibir al 2025, y triunfaron en audiencia.