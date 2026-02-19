María Lamela, presentadora de 'Supervivientes': "Tengo carácter gallego, si hay que ponerse seria lo haré. No voy a pasar ni una"

"Una persona muy relevante de la profesión me dijo: 'Es la oportunidad de tu vida y tienes que ir a por ella'. Ahí se me abrieron los ojos". Son las palabras de María Lamela, la nueva presentadora de Supervivientes.

Tras la marcha de Laura Madrueño tras cinco ediciones en tres años, la periodista gallega de 34 años será la encargada de narrar los juegos de los concursantes desde Honduras y de poner firmes a los concursantes cuando se pasen de la raya.

"Tengo mi carácter gallego. Si hay que ponerse seria, me pongo. Hay que mantener el respeto al rol y cumplir las reglas del juego. No voy a pasar ni una", dice María en un encuentro que ha tenido con los medios, entre los que se encontraba EL ESPAÑOL, antes de poner rumbo a Honduras.

Ganas e ilusión no le faltan a la periodista, curtida en política y actualidad por su paso por el programa de laSexta Más vale tarde.

Algo reticente, quizás por si metía la pata al decir algo que no debía decir, María no ha aclarado si recibió una llamada directa de Cuarzo (o de Mediaset) o si se enfrentó a un casting.

"No quiero entrar en los detalles. No es ni blanco ni negro. Hay una escala de grises en medio. No fue el típico casting de 'ven que te hacemos una prueba', pero tampoco algo automático sin más", asegura.

María se lo pensó porque "es un cambio muy exponencial en todos los niveles". Y también le costó tomar una decisión, pues aceptar la oferta de Supervivientes implica vivir fuera de casa un largo periodo de tiempo: "No ha sido fácil porque estaba feliz haciendo lo que hacía, pero la vida es una y es para los valientes".

Cuenta Lamela que su mayor temor era "salir de mi zona de confort". "Yo estaba muy contenta haciendo lo que hacía. Pero también me dije: 'Nunca he sido una persona comodona, siempre he querido vivir nuevas aventuras, y más en televisión, que es un medio en el que te enfrentas a mil situaciones vitales".

"Mi ADN va hacia la aventura. No ha sido fácil precisamente porque estaba feliz, pero la vida es una y es para los valientes", dice rotunda.

¿Cómo te llegó la oferta de Telecinco?

Yo tenía mi rutina, mi día a día, desde hace muchos años. Me llega por sorpresa porque nadie se espera que le vayan a ofrecer presentar el programa más emblemático de la televisión. Fue de un día a otro, una sorpresa. Fue un impacto enorme, una mezcla de incredulidad y vértigo. Colgué y pensé: '¿De verdad está pasando esto?'.

¿Te contaron por qué se fijaron en ti?

No hubo un argumentario cerrado ni una lista de razones concretas. Sí percibí que mi perfil profesional encajaba con la etapa que querían abrir. Yo entendí que buscaban un equilibrio entre carácter y cercanía, alguien que pudiera asumir el mando de la aventura sin perder humanidad. Y supongo que vieron en mí esa combinación.

María Lamela junto a Marina Valdés, su pareja televisiva en laSexta.

¿Hace cuánto tiempo te hicieron la oferta?

Después de Navidad.

¿Diste un sí rotundo o tuviste que pensártelo?

Todo hay que pensarlo, aunque cuando piensas mucho las cosas te sueles frenar. En este caso, es verdad que había muchas cosas que valorar, porque era un gran cambio, pero cuanto más lo pensaba, más quería hacerlo. Lo pensé mucho y me costó tomar la decisión.

¿Qué es lo que te echaba para atrás? ¿Cuáles eran tus miedos?

Esto supone salir de mi zona de confort. Yo estaba muy contenta haciendo lo que hacía. Pero también me dije: 'Nunca he sido una persona comodona, siempre he querido vivir nuevas aventuras, y más en televisión, que es un medio en el que te enfrentas a mil situaciones vitales".

En mi ADN está la aventura y sabía que era la aventura de mi vida, aunque yo estaba muy cómoda haciendo lo que hacía, pero la vida es una y la vida es para los valientes.

"No fue fácil decidirme porque estaba feliz haciendo lo que hacía, pero la vida es una y es para los valientes"

¿Hiciste casting?

[Se lo piensa]. No quiero entrar en los detalles. No es ni blanco ni negro, hay una escala de grises en medio. No fue el típico casting de 'ven que te hacemos una prueba', pero tampoco algo automático sin más. Podemos decir que se me presenta la oportunidad, se habla, porque yo tengo mi trabajo, y esto es un cambio exponencial a todos los niveles, y me lancé.

¿Cómo recibieron el adiós tus jefes de Atresmedia?

Todos mis compañeros lo acogieron con mucha alegría, poniendo en valor la oportunidad que se me presentaba, me animaron y me desearon lo mejor.

Vienes de un programa de actualidad. ¿Te preocupaba el cambio de registro?

No. También he hecho un reality de supervivencia en Galicia y no creo que se pierda credibilidad, al contrario, evolucionas y creces. El perfil que voy a tener yo en Supervivientes es muy concreto. Voy a ser la jefa de la aventura, la jefa de juegos

¿Has hablado con tus nuevos compañeros?

Sí. Tenía muchísimas ganas de conocer a Jorge Javier Vázquez y a Sandra Barneda antes de irme. Es gente majísima, normales, que me han dado sus mejores deseos.

"En cinco minutos supe que me iba a llevar bien con Jorge. Él tiene picardía y yo retranca"

¿Crees que tendrás conexión con Jorge Javier en directo?

Soy una persona muy sensitiva a la hora de captar a la gente. En cinco minutos, ya supe que me iba a llevar bien con Jorge porque noté la energía. Tiene ese humor y esa picardía de vacilar en el buen sentido que a mí me encanta. Yo soy gallega y tengo retranca.

¿Estás preparada para salir airosa de los aprietos en los que te ponga?

Trataré de capearlo como pueda, algunas responderé con más información y otras con menos. Hemos venido a jugar, ¿no? Pues vamos a jugar, y con Jorge también.

Habrá ocasiones en las que tengas que imponerte a los concursantes. ¿Tienes carácter?

Sí, sí, no tengo problemas.Yo tengo mi carácter gallego y si hay que ponerse seria, me pongo seria. Sé conseguir que me tengan respeto, siendo respetuosa y empática siempre. Pero no voy a pasar ni una.

"Escribí a Laura Madrueño para decirle que había dejado el listón muy alto y que esperaba estar a su altura. Me deseó lo mejor"

¿Has intercambiado algún mensaje con Laura Madrueño y Lara Álvarez?

Sí. Escribí a Laura para decirle que había dejado el listón muy alto y que esperaba estar a su altura. Me deseó lo mejor y me dijo que era una aventura única. Y Lara me escribió, majísima, para contarme cosas de cómo iba a ser mi día a día allí, porque ha estado ocho años y tiene el manual perfecto.

¿Te preocupa que los seguidores del programa miren al dedillo el cambio de presentador?

Es entendible, porque el espectador de Supervivientes es muy fiel, todo cambio choca, pero yo quiero dar lo mejor posible para que el espectador esté contento con la nueva presentadora. Voy a dar el 200% y espero que al espectador le guste.

¿Y las críticas en redes sociales?

Estoy preparada. Incluso me he planteado borrar X para centrarme en el trabajo, aunque también creo que los comentarios constructivos son buenos porque estoy en constante aprendizaje. Vengo de cubrir política y del reporterismo de calle, así que estoy curtida. Asumo el reto con todas las consecuencias. Y, mira, me voy a dejar X para saber un poco el pulso del espectador.

¿Cómo vas a llevar ahora estar en el foco mediático y que la gente se interese por tu vida privada?

Lo voy a gestionar dando la menos información posible, porque yo voy a trabajar como una jabata y a darlo todo.

¿Crees que te va a afectar pasar mucho tiempo fuera de España?

Soy muy independiente y creo que lo voy a llevar muy bien. Y me apetece este cambio de aires. Me gusta adaptarme a nuevos hábitats y creo que lo voy a llevar bien. Tengo muchas ganas de esto.

Supervivientes es un programa que exige un nivel muy alto física y mentalmente. ¿Cómo te has preparado?

A nivel físico estoy intentando hacer todo el deporte que puedo, porque tengo que estar muy preparada. Ya hacía mi deporte, pero era más de pilates y cosas de bajo impacto [risas], pero ahora tengo que darle duro todo lo que se pueda. Y mentalmente voy con todas las ganas e ilusión.

¿Te obsesionan las audiencias?

Nunca he estado excesivamente pendiente de las audiencias, no soy una enferma de ellas, pero te importan, porque quieres que el espectador se enganche y se quede contigo.

"Vengo de una aldea de 30 habitantes. Me crié en un entorno muy rural, era la única niña de mi curso en un colegio unitario"

¿Cuál es el origen exacto de María Lamela? ¿Cuál es tu historia en la Galicia profunda?

Vengo de una aldea de 30 habitantes que se llama Osanto, en Vilalba. Me crié en un entorno muy rural, era la única niña de mi curso en un colegio unitario. Mi infancia fue jugando en el campo. Vengo de una familia muy humilde que me ha inculcado valores sencillos. A pesar de trabajar en la tele, sigo siendo la misma chavala.

¿Te imaginabas que esa niña acabaría presentando Supervivientes?

Lo fuerte es que mi familia y amigos llevan años diciéndome que yo iba a acabar presentando Supervivientes, que lo manifesté. Veía a Lara, a Laura y pensaba que era el top máximo del reto televisivo, pero no me lo imaginaba, aunque sueñas con ello.

María Lamela en 'Más vale tarde'.

¿Ya tienes listos todos los biquinis que te vas a llevar en la maleta?

No, las pruebas han sido las justas y necesarias para calcular mis tallas. Va a haber sorpresas en los looks, van a seguir siendo icónicos, pero adaptados a mi estilo.

¿Alguna línea roja?

No me gusta poner líneas rojas. Voy rodeada de un equipo de profesionales tremendos y nadie como ellos para decirme lo que es bueno y lo que no. Lo que hay que hacer es aprender de ellos como una esponja. Si me dicen algo, es por mi bien y el del formato. Yo tiro con lo que sea.

Después de Supervivientes, ¿hay más proyectos con Mediaset?

Partido a partido. Yo estaré encantada de que me quieran.