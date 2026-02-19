El lado desconocido de Adrián Soler: de pretender a Samira en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' a concursar en 'Pasapalabra'

Adrián Soler se ha convertido en el nuevo concursante de Pasapalabra. El catalán ha arrebatado en la tarde de este pasado miércoles, 18 de febrero, la Silla Azul a Francisco.

Durante su presentación, Soler ha querido mandar un afectuoso mensaje a su mujer, quien se encuentra en la recta final de su embarazo. "La quiero con locura, va a ser una madraza", ha bromeado el participante del programa conducido por Roberto Leal.

Soler probará ahora suerte en el formato de Antena 3. Sin embargo, no es el primer proyecto del que forma parte en la pequeña pantalla.

Hay que remontarse más de 10 años atrás, a 2015, cuando Adrián apareció por primera vez en televisión. El catalán acudió a buscar el amor en Mujeres y Hombres y Viceversa cuando Samira se encontraba en el trono.

Durante los meses que se extendió su paso por el extinto programa de Telecinco, se convirtió en el gran favorito. De hecho, buena parte de los espectadores se aventuraron a afirmar que sería él quien acabaría saliendo del formato con Samira de la mano.

Finalmente, la joven se decantó por Jonathan, con quien mantuvo una breve historia de amor una vez terminado su paso por Mujeres y Hombres y Viceversa.

Adrián Soler, durante su paso por 'Mujeres y Hombres y Viceversa' en 2015. Mediaset

Tras su salida del programa, se le perdió la pista y no volvió a aparecer en la pequeña pantalla. Hasta este pasado miércoles, día 18, cuando se ha dado cita en Pasapalabra.

Un simple vistazo en sus redes sociales sirve para comprobar que la vida no le ha ido nada mal a Adrián Soler estos últimos años.

En su perfil de Instagram, donde atesora poco más de 3.000 seguidores, recoge algunos detalles de su día a día. Es más, su biografía permite conocer que se desarrolla profesionalmente como controlador aéreo.

En lo que al terreno personal respecta, pidió matrimonio a su pareja, una joven llamada Alejandra, a comienzos de enero de 2024. Aunque no fue hasta el pasado mes de junio cuando contrajeron matrimonio.

"Los amigos son la familia que uno escoge. Gracias a todos por hacer de ese día el más feliz de mi vida", escribió en un post el 10 de junio de 2025.

A juzgar por su perfil de Instagram, su historia de amor con su mujer atraviesa un estupendo momento. Y es que la mayoría de sus publicaciones en su red social son imágenes de Adrián con Alejandra.

En mayo de 2024, desafortunadamente, falleció su padre. "Te quiero mucho", verbalizó en la plataforma social, acompañado la declaración de una fotografía familiar.