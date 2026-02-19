Juan Dávila deja en shock a David Broncano al revelar su patrimonio: "Si cada uno de nosotros lo hiciéramos así..."

Juan Dávila, uno de los cómicos más exitosos del momento, visitó La Revuelta este miércoles, 18 de febrero, para presentar su nuevo proyecto cinematográfico, Castigo divino.

Dirigida por Pablo Guerrero (El secreto de Puente Viejo, Alba) y con la participación de RTVE, la cinta supone su debut como protagonista en el cine.

La historia, según explicó el que fuera policía local de Alcobendas, reflexiona sobre "cómo la vida nos hace ser de una determinada manera" y la necesidad de "entender a la persona que tenemos enfrente. Empatía, que nos hace mucha falta".

Broncano y Juan Dávila TVE

Durante la entrevista, marcada por el tono desenfadado habitual del programa presentado por David Broncano, el cómico confesó la reacción de su entorno más cercano ante su trabajo.

"A mi madre le cuesta un poco entender lo que hago. Algunas cosas del show… son fuertes. No le gusta […] Me dice: '¿Cómo se te ocurre decir estas cosas?', pero por primera vez en su vida me ha dicho que he hecho algo bien. Qué papelón en la película", reconoció entre risas.

Dávila, que arrasa con una gira iniciada en enero de 2023 en la que resulta casi imposible conseguir entradas, explicó también el espíritu de sus espectáculos: comedia gamberra, imprevisible y muy basada en la improvisación, donde el público forma parte activa del show.

Según contó, muchas personas encuentran consuelo en ese humor directo incluso en situaciones personales difíciles. En muchos de sus shows, el que fue policía, sube a personas con algún tipo de problema al escenario.

La conversación también dejó momentos cómicos en las preguntas clásicas del programa. Al hablar sobre su patrimonio, el humorista impactó con su respuesta: dijo que se ha comprado un nuevo piso —ya tiene tres—, lo que dio pie a las bromas sobre la vivienda.

"¿No estarás especulando con el piso, Juan?", le preguntó Broncano. "Negativamente. Especulación negativa", respondió él, antes de explicar su propuesta.

Una propuesta que ha dejado en shock al conductor de La Revuelta. Lo que hace Dávila es alquilar por debajo del precio de mercado para facilitar el acceso a la vivienda.

"Lo que hago es alquilar el piso a mitad de precio a alguien que lo necesita… Estoy haciendo eso, en mi caso, a una amiga actriz. Es un problema mucho más grande, pero si cada uno de nosotros lo hiciéramos así…".

La situación dio para más chistes en el teatro, con Ricardo Castella preguntando con ironía si realmente se podía alquilar por debajo del mercado. "Yo pensé que eso era imposible”, comentó, a lo que el presentador añadió entre risas: "Parece ser que se permite, sí".

Por otro lado, en cuanto a la pregunta de las relaciones sexuales, ha confesado que sus números han mejorado recientemente gracias a que ha empezado a "investigar" los mensajes que recibe en las redes sociales.

Entre ellos, propuestas de todo tipo: "Me han llegado varios diciéndome que me van a poner el ojete como la bandera de Japón", bromeaba.