Iker Jiménez lo confirma: 'Horizonte diario' continuará en Cuatro tras sus buenos datos en "audiencia e influencia"

Horizonte diario continuará emitiéndose en el access de Cuatro. Así lo ha confirmado el propio Iker Jiménez, nada más empezar la entrega de su programa este jueves, 19 de febrero, justo cuando el formato cumple su cuarta semana en antena.

"Quería comunicar una noticia que no podía dar hasta este momento, las 21:43. No lo sabe mi equipo, porque es así el pacto", decía al público, y poniendo en valor que los datos de Horizonte diario "no solo en audiencia, sino en influencia" han sido "maravillosos".

"Estoy autorizado para decir que nos comunica nuestra cadena que Horizonte diario sigue. Se prolonga. Continúa hasta que Dios quiera", ha anunciado con una sonrisa.

Lo cierto es que Mediaset España renueva su confianza en Iker Jiménez. La cadena está satisfecha por el rendimiento del programa, que empezó a emitirse de forma diaria como reconocimiento a la audiencia de Horizonte en 2025.

Esta renovación se produce días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señalara a Iker Jiménez de forma directa en el Congreso de los Diputados.

Horizonte, por cierto, tuvo un repunte en audiencia justo al día siguiente, al mejorar los datos que venía marcando de lunes a miércoles (los jueves tiene un dato más alto por extenderse toda la noche) al registrar un 7,2% de share.

Iker Jiménez ha recordado que "venimos del misterio" y que ha ido aprendiendo en el terreno de la actualidad política día a día. "No solo el público nos lo ha permitido, sino que las personas que mandan en esta cadena dicen: 'Iker, no os podéis ir'.

Jorge Calabrés, subdirector de EL ESPAÑOL y colaborador de Horizonte, ha recalcado que la apuesta que hace Mediaset con Horizonte es "valiente" no solo por emitirlo en "horario de máxima audiencia", sino por "invitar a todos los periodistas de investigación que estamos cubriendo todos los casos de corrupción que azotan ahora mismo las estructuras del Gobierno de España".

Jorge Calabrés, subdirector de EL ESPAÑOL y colaborador de 'Horizonte'.

"La cadena ha visto el apoyo que hay en la calle y cada noche, y el buen trabajo de todo el equipo", ha agregado el periodista del periódico que dirige Pedro J. Ramírez para concluir: "La información va a seguir siendo la oferta de Horizonte".

Precisamente, Calabrés, junto a David Vicente, ha sido el autor de las exclusivas publicadas por EL ESPAÑOL esta semana, sobre el llamado Koldogate: los contactos entre la OMT y Moncloa con Aldama de intermediario, las presiones sobre el rescate de Air Europa y el supuesto amaño de votos en las primarias de 2017.

Carmen Porter, por último, daba las gracias a la audiencia: "La cadena sigue queriendo al programa pero, sobre todo, hay que agradecer a los espectadores, que sois los más democráticos, porque con el mando es como este programa continúa. Gracias a ustedes seguimos aquí".