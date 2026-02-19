Confirmado: Aimar Bretos ficha por laSexta para presentar un programa en prime time producido por Ana Pastor

Aimar Bretos ficha por Atresmedia. El periodista presentará un programa en el prime time de laSexta que estará producido por Newtral, la compañía que lidera Ana Pastor.

Así lo ha confirmado la propia compañía de San Sebastián de los Reyes este jueves, 19 de febrero, mediante un comunicado enviado a los medios.

Es importante aclarar que el comunicador compatibilizará este formato con Hora 25, el programa que presenta y dirige en la Cadena SER desde 2021.

Por el momento, Atresmedia no ha ofrecido más detalles sobre este nuevo formato que, a priori, verá la luz en laSexta en los próximos meses.

La incorporación de Aimar Bretos se trata de un nuevo golpe de Atresmedia. laSexta sigue reforzando así su plantel de rostros, después de hacer oficial el fichaje de Marc Giró tras su exitoso periplo en RTVE con su programa Late Xou, por el que acaba de ganar 4 Premios Iris.

De alguna manera, Bretos sigue los pasos a José Luis Sastre, que fichó por RTVE. El también locutor de la SER (Hoy por hoy) estrenará pronto en La 1 El juicio, un programa que será un debate sobre temas sociales y asntos que preocupan a los españoles.

Estrella de la SER

Aimar Bretos (San Sebastián, 1986) es uno de los periodistas más destacados del panorama español actual. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra, comenzó su trayectoria muy joven en la radio local.

En 2008 se incorporó a la Cadena SER, donde desarrolló gran parte de su carrera en los servicios informativos y en el programa Hoy por Hoy, consolidándose como una de las voces más reconocibles de la cadena.

El periodista Aimar Bretos en su estudio de la Cadena SER.

En 2019 fue nombrado subdirector y, en julio de 2021, asumió la dirección de Hora 25, donde ha reforzado su posición como uno de los periodistas y comunicadores de referencia en el ámbito de la información política.

A lo largo de su trayectoria ha combinado la dirección y presentación radiofónica con nuevos formatos sonoros y proyectos especiales, adaptándose a las nuevas formas de consumo audiovisual.

Su labor ha sido reconocida con importantes galardones del sector, entre ellos la Antena de Oro y el Premio Ondas, distinciones que avalan su rigor, capacidad de análisis y contribución a la innovación en el sector.