Audiencias: Page da un triunfo cómodo a 'El Hormiguero' (15,8%) de Motos frente a 'La Revuelta' de Broncano (10,4%)

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en 'El Hormiguero' de Pablo Motos este miércoles, 18 de febrero.

La expectación generada por la visita de Emiliano García-Page a Pablo Motos se ha saldado con un liderazgo rotundo para El Hormiguero.

El programa de Antena 3 marcó un 15,8% de cuota de pantalla y 2.025.000 espectadores en el access prime time de este miércoles, 18 de febrero.

Esta era la segunda vez que el presidente de Castilla-La Mancha acudía al formato de Trancas y Barrancas. El año pasado, Page otorgó un 16,5% y 2.294.000 espectadores.

Hay que decir que, en esta ocasión, la entrevista de Motos a Page se ha producido en un clima de tensión máxima en el seno interno del PSOE tras los batacazos electorales en Extremadura y Aragón.

El Hormiguero superó sin problemas a La Revuelta, que registró un 10,4% de share y 1.336.000 seguidores en La 1. Broncano recibió al cómico Juan Dávila y a los ganadores del Benidorm Fest, Lycycalis y Tony Grox.

🐜 Ayer @garciapage fue a divertirse a @El_Hormiguero y fue LO + VISTO en su franja de emisión al registrar un formidable 15.8% de share y 2.025.000 espectadores



🐜 Más de 4.1 millones de espectadores vieron anoche #PageEH. Gran fidelidad del 48.7%#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/YbHl2rqeMK — Dos30' (@Dos30TV) February 19, 2026

🥁 La visita de @JuanDavilaActor a #LaRevuelta se queda con el 10.4% de share y reúne a 1.336.000 espectadores



⚡️ 3.7 millones de espectadores sintonizaron anoche con @LaRevuelta_TVE que se convierte en el programa de mayor aportación a La1 en el día#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/0U8FmtJXo7 — Dos30' (@Dos30TV) February 19, 2026

Por lo tanto, Pablo Motos consiguió una diferencia de 5,4 puntos y 689.000 espectadores.

El access lo cierra First Dates en Telecinco (8,2%), El intermedio de Wyoming en laSexta (7%) y Horizonte de Iker Jiménez en Cuatro (6,9%).

Hay que decir también que este miércoles fue noche de fútbol. El loco empate del Atlético de Madrid frente al Brujas en la Champions dio el 5,6% y reunió a 720.000 seguidores en los dos canales de Movistar Plus+.

'Top Chef' respira

En el prime time (o segundo prime time), Top Chef: dulces y famosos coge oxígeno en La 1 tras su discreto estreno el pasado domingo: fue tercera opción de la noche con un 9,2% y 880.000 televidentes.

El talent, con Belén Esteban como principal reclamo, firmó un 11,4% con su segunda entrega. Es decir, el programa sube más de dos puntos.

🎂 Sube un +24% la audiencia de #TopChefRTVE respecto a su estreno al firmar ayer un gran 11.4% de share y 669.000 espectadores



🧁 Más de 2.6 millones de espectadores se asomaron anoche a ‘Top Chef: dulces y famosos’ en el prime time de @La1_tve #QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/nGDXsX2kRo — Dos30' (@Dos30TV) February 19, 2026

🇯🇵 LÍDER ABSOLUTO en su franja de emisión #ElCapitánEnJapón en la noche de @antena3com



🇯🇵 11.9% de share para @ElCapitan_A3 que llega a los 814.000 espectadores de media y sube a los 2.2 millones de contactos únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/PnFXpDXDrz — Dos30' (@Dos30TV) February 19, 2026

La mejora, no obstante, no le da el liderazgo, porque El capitán en Japón, que también crece, firmó un 11,9% en Antena 3.

De hecho, el reality de Joaquín con su familia supera al talent de repostería en espectadores: 814.000 frente a 669.000.

O, en otras palabras: Top Chef ha subido en share con el cambio de día, pero se ha dejado por el camino 200.000 seguidores.

La serie Pura sangre, por su parte, continúa su andadura discreta en Telecinco (7,9%). En la franja de coincidencia entre los tres (23:16-00:44), El capitán en Japón vence con un 11,6% frente a Top Chef (10,9%) y Pura sangre (7,9%).