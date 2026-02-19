Arnold Schwarzenegger (78) sobre su filosofía con el dinero: "He conocido a mucha gente miserable, enfadada y rica"

Arnold Schwarzenegger, actor, ex gobernador de California y uno de los mayores culturistas de la historia, cree firmemente que el dinero no da la felicidad y que hay que encontrar un propósito para realmente sentirse lleno, valorado y motivado.

El archienemigo de Sylvester Stallone, durante su era dorada cinematográfica, cuenta con una fortuna valorada en más de 1.000 millones de dólares, y aunque eso desvela que el dinero nunca va a dar la felicidad. Puede dar comodidades y solucionar problemas mundanos, pero jamás llenará el alma de nadie.

A través de una publicación de su newsletter, recogida por TeleCinco, Schwarzenegger explica cómo el dinero puede ser útil para determinadas cosas, pero desde luego no son la llave absoluta de todo y no deben formar parte de las motivaciones de las personas si lo que se busca es ser feliz.

Arnold Schwarzenegger confirma que el dinero no da la felicidad.

Hay que encontrar un propósito

"El dinero puede comprarte muchas comodidades, y puede hacerte la vida mucho más fácil", comenta el actor. Creo que todos deberíais intentar ganar todo el dinero que queráis. Pero si os falta algo en la vida y veis que el dinero y la comodidad que os proporciona no os hacen felices, creo que necesitáis encontrar un propósito", continúa.

"Necesitas ser útil. He conocido a mucha gente miserable, enfadada y rica", añade. Para Schwarzenegger, que ha conseguido todo lo que se ha propuesto en la vida trabajando duro, la vida es otra cosa e incluso hay que buscar ayuda para encontrarla si es necesario.

"Si has intentado encontrar la felicidad y simplemente no puedes, un camino seguro es ayudar a otra persona", confirma el también ex directivo. "Todavía recuerdo que a finales de los 70, cuando fui a entrenar a atletas de las Olimpiadas Especiales por primera vez en Wisconsin, volví a mi habitación de hotel sintiéndome fantástico".

"Hablo de pura alegría. Me senté y pensé: '¿Por qué estoy tan contento? Hoy no he ganado dinero. No he ganado ningún premio'. Había devuelto algo. Me sentía útil. Esa es la verdadera felicidad".

Al final, todo se reduce a un tema: hacer lo que realmente nos llena, con las personas que queremos, y sentirnos útiles al final del día. Más allá del dinero, que claramente también es importante, hay que buscar lo que de verdad puede conducirnos a ese estado de felicidad tan pleno.