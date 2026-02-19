Andy, alto y claro sobre Lucas: "No era feliz. He descubierto cosas y tengo pruebas. Me siento estafado"

La retirada de Andy y Lucas tras más de dos décadas de carrera no solo ha marcado el final de un dúo que acompañó a toda una generación, sino que también ha dejado al descubierto fuertes tensiones personales y profesionales entre sus integrantes.

Andy ha reconocido en el programa Gente Maravillosa que la decisión no fue fácil y que tuvo que enfrentarse al escepticismo de su entorno. "El paso era muy complicado porque me decían: 'solo no vas a conseguir nada'".

La separación del dúo marcó definitivamente su postura: “Las circunstancias se han dado así y aprovechando esa retirada, yo decidí que no iba a volver. De la manera que terminó, menos todavía".

Recordemos que el anuncio inicial de la separación estuvo motivado por la cardiopatía de Lucas González, cuyas revisiones médicas no fueron favorables y le obligaron a reducir el ritmo de trabajo.

Aunque ambos plantearon una despedida amistosa con la gira Nuestros últimos acordes, la relación se deterioró notablemente durante 2025, con discusiones internas y un ambiente cada vez más tenso.

Tras el último show de los artistas en Madrid, Andy expresó públicamente su malestar por la gestión económica del evento, asegurando que la recaudación rondó los 250.000 euros mientras él recibió menos de 10.000. Ese episodio marcó un punto de no retorno.

Durante su intervención en Gente Maravillosa, fue aún más contundente al hablar de lo vivido en los últimos años:

"No era feliz. He descubierto cosas que me han pasado que sospechaba… y ahora tengo las pruebas. Me siento estafado".

Su nueva etapa artística también refleja ese proceso emocional. Su primer single, Marioneta, nace precisamente de ese sentimiento: "Es un desamor del pasado. Estuve a punto de no sacarlo”, confesó.

Más que un nuevo comienzo artístico, el artista define esta etapa como una forma de cerrar heridas y empezar de nuevo tras un final que, asegura, fue mucho más doloroso de lo que parecía.

No es la primera vez que el artista carga contra el que un día fue su compañero. Hace unos meses, Andy visitó El tiempo justo y confesó toda la verdad.

Tras su adiós, expresó: "Me siento liberado. Ahora podré hacer lo que yo quiera". Además, insistió en que la gestión del grupo siempre estuvo en manos de Lucas, en quien confió plenamente.

"Nunca tuve la oportunidad de dirigir las gestiones del grupo. Confié en él y nunca me metí en lo que hacía. He intentado hacer mi trabajo y punto. Ahora lo llevo yo todo y sé lo que cuesta y se gana. Prácticamente acabo de empezar".

Con este conjunto de declaraciones, Andy cierra un capítulo fundamental de su vida profesional y personal, dejando atrás dos décadas de éxitos con Andy & Lucas y dando paso a una nueva etapa en solitario.

Entre desengaños, aprendizajes y decisiones difíciles, el cantante se muestra decidido a escribir su propio camino, demostrando que, pese al final de una era, la música y la pasión por su carrera siguen más vivas que nunca.