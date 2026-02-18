La vida actual de Jesús Bonilla ('Los Serrano'): "Me estafaron 400.000 euros. Tardé diez años en recuperar el dinero"

Los Serrano es una de las series más icónicas de la televisión española y convirtió a varios de sus protagonistas en rostros inolvidables para el público.

Entre ellos, Jesús Bonilla, recordado por dar vida al mítico Santi. Sin embargo, su vida dio un giro radical lejos de los focos.

El programa El tiempo justo adelantaba que un actor muy conocido había sido víctima de una estafa millonaria. "Les vamos a revelar la identidad de un actor conocidísimo que ha sido víctima de una estafa", anunciaba Joaquín Prat, antes de desvelar que el perjuicio económico ascendía a 400.000 euros.

Reparto principal de la serie 'Los Serrano'. Mediaset

El afectado era Bonilla, que perdió esa cantidad tras verse envuelto en un fraude vinculado al banco estadounidense Lehman Brothers.

El propio actor ha explicado al espacio que el proceso para recuperar el dinero fue largo: "Perdí todo, lo pasé mal pero tuve buenos abogados. Tardé 10 años en recuperar el dinero".

Pese al golpe, el intérprete niega haberse arruinado y asegura que supo administrar bien sus ingresos durante los años de éxito. "Fui previsor cuando trabajaba", afirmó.

Actualmente, aparte de la pensión, vive "de otras cosas". Señalando que "vivo lo suficientemente bien como para no tenerme que quejar de nada porque me lo he ganado".

Aunque su profesión le dio todo, un día se apagaron los focos y nunca más quiso volver a saber nada de ese mundo que le arrastró a un pozo de depresión y problemas económicos.

Retirado completamente de la interpretación, su decisión es firme. "No quiero saber nada ya. He cumplido la misión de trabajar y entregarme a los papeles", sentencia.

Tampoco contempla participar en reencuentros de Los Serrano ni regresar a la televisión o al cine: asegura haber terminado saturado de la exposición pública.

Imagen de archivo de la serie 'Los Serrano'.

Hoy su vida transcurre con calma, centrada en disfrutar de aquello para lo que antes no tenía tiempo. "Estoy felizmente y divinamente retirado", resume. Y asegura que su vida ahora se basa en disfrutar y viajar.

Tras años de enorme éxito profesional —en los que reconoce haber ganado y gastado más dinero del que jamás imaginó—, Bonilla asegura no necesitar volver a trabajar y vive esta etapa como una recompensa personal tras décadas de carrera.

"Gané de lo que jamás habría imaginado en mi vida, ni trabajando en cualquier otra profesión [...] todo ha sido a lo bestia. Hay gente que lo necesita, yo no lo necesito".

En su momento, no se privó de nada: "He gastado muchísimo, no me he privado de nada. Yo he tenido todos los coches estrenados, las casas igual".