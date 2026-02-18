Sylvester Stallone, actor: "No tenía el valor necesario. Le tenía miedo a mi padre y no creía que fuera lo suficientemente"

Sylvester Stallone (79) confiesa que sufrió maltrato por parte de sus padres: "Le tenía miedo a mi padre"

Sylvester Stallone es una de las figuras más conocidas y famosas dentro del panorama de Hollywood, con películas a sus espaldas que avalan su prestigio y hablan por sí solas. Aunque ahora sea uno de los artistas más queridos y respetados del mundo, lo cierto es que no tuvo unos inicios fáciles.

El archienemigo de Arnold Schwarzenegger, que está a punto de lanzar sus memorias en España a través de la editorial Plaza & Janés, perteneciente a Penguin Random House Grupo Editorial, ha confesado que sus padres no eran realmente padres y que pasó verdadero miedo de pequeño.

Según explica el actor, tanto su madre como su padre le maltrataban y debido a eso creció como una persona solitaria incapaz de relacionarse con los demás, y hasta llegó a inmortalizar parte de sus emociones en 'Rocky II' con el acercamiento entre Mickey y el personaje que da nombre a la película.

Sylvester Stallone confiesa que sufrió maltrato por parte de sus padres.

"Le tenía miedo a mi padre"

"No tenía el valor necesario. Le tenía miedo a mi padre y no creía que fuera lo suficientemente elocuente. Cuando escribí este guion para Rocky II, eso no existía", explica el actor en unas declaraciones recogidas por 'Men's Health'.

"Y me dije a mí mismo que tenía que hacer algo para explicar la frustración... querer decir esto, pero no poder decirlo, aunque sí poder decírselo a una puerta. Pero cuando tienes la cara de ese hombre delante, te invade todo. Le tenía miedo", continúa.

"Creo que lo dije en mi documental: la gente no se da cuenta de lo impresionable y vulnerable que eres cuando eres joven... como dije, como arcilla blanda. Crecí en un hogar realmente malo. Fue duro. Todos estaban extremadamente descontentos con quienes eran", expresa Stallone abriéndose como nunca antes lo ha hecho.

"Mi madre y mi padre, ciertamente no eran padres. Decían que estaban deseando formar una familia normal y feliz, cuando ambos estaban completamente descontentos con quienes eran", prosigue. "Creo que eso afectó realmente a mi forma de relacionarme con la gente. Por eso era un poco solitario".

En mayo podremos profundizar aún más en la vida de Sylvester Stallone gracias a la publicación de sus memorias con el título de 'Los escalones', que hace referencia a los icónicos setenta y dos escalones del Museo de Arte de Filadelfia que Stallone sube corriendo en 'Rocky'.

Definidas como "una visión íntima y reveladora", las memorias del actor prometen desvelar todos sus secretos más allá de las cámaras y el glamour de Hollywood.