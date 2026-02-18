Manel Navarro, cantante: "Un grupo de gente me llegó a escupir por la calle. Acabé cogiéndole miedo al escenario"

Manel Navarro, durante su actuación en Eurovisión en el año 2017.

Este pasado sábado, 14 de febrero, se disputó la final del Benidorm Fest, que culminó con Tony Grox y LUCYCALYS como merecidos ganadores gracias a su hit, T AMARÉ.

El dúo andaluz se alzó con los 150.000 euros de premio. Eso sí, ninguno representará a España en Eurovisión este 2026, pues nuestro país rechazó acudir al certamen por la participación de Israel.

Ahora, en plena semana eurovisiva, Manel Navarro, el representante de 2017, ha recordado aquella época de su vida. Una etapa que marcó el posterior rumbo de su carrera profesional.

El artista ha concedido una entrevista en el pódcast Vergüenza, una producción original de Podimo. "La gente me decía 'tongo, tongo' ya el primer día", ha comenzado relatando.

Manel, cabe recordar, se alzó con la victoria nueve años atrás en la gala Objetivo Eurovisión, arrebatando el primer puesto a Mirela, considerada por muchos la digna ganadora.

El de Sabadell, sin embargo, tuvo que conformarse con el último puesto de la clasificación, recibiendo tan solo cinco puntos. Sobre ello ha hablado alto y claro en su reciente entrevista.

"Me dicen que voy a representar a España en Eurovisión y yo lo que me siento es como una mierda. Salí de fiesta y lo que me encuentro es más gente diciéndome cosas malas. Amenazas de muerte y todo", ha relatado Manel Navarro en Vergüenza.

El intérprete, además, ha detallado una desagradable experiencia de aquella época: "Volviendo de unas salas de ensayos que están en Atocha, a dos calles de casa, un grupito de gente me empezó a escupir. Yo acabé cogiéndole miedo al escenario".

Uno de los momentos más destacables, sin lugar a dudas, ha sido en referencia a la discográfica con la que trabajaba en aquel entonces.

El catalán ha asegurado que le recomendaron mudarse a Madrid, a un piso pagado por la compañía para que trabajase en la capital en hacerse un hueco en la industria.

"A lo mejor tuvimos demasiada prisa en todo. Tendría que haberme quedado más tiempo en casa con mis padres y haber estado más arropado", se ha sincerado Manel Navarro.

Y ha añadido al respecto: "Al final me vi ahí abucheado por un montón de gente cuando yo al final era un chaval de 21 años que lo único que quería era cantar".

El famoso 'gallo'

Cualquier amante de Eurovisión recordará aún el famoso gallo que propició Manel en plena actuación allá por el año 2017.

"Fue un golpe de mala suerte porque no me había pasado nunca. También creí que a lo mejor no estaba preparado porque era un artista que tenía muy poco bagaje", ha verbalizado ante Dani Sousa.