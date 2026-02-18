Jesús Vázquez, presentador, 60 años: "No tenía ni ilusión ni ganas de seguir. Mi carrera estaba hecha y mi hucha llena"

Jesús Vázquez, en la rueda de prensa con los presentadores del Benidorm Fest 2026. Europa Press

En la mayoría de las ocasiones cerrar una etapa de la vida no es fácil, pero a veces es necesario confiar en que lo que viene será mejor, incluso cuando aún no se puede ver con claridad.

Algo así es lo que le ha ocurrido a Jesús Vázquez. Tras más de treinta años ligado a Mediaset, el presentador se vio obligado a despedirse de la cadena en la que desarrolló gran parte de su trayectoria, en un momento en el que, según él mismo ha reconocido, se sentía infravalorado y poco aprovechado.

Vázquez llegó a plantearse seriamente su retirada: "No tenía mucha ilusión ni muchas ganas de seguir. Estaba con un pie fuera. Pensaba: 'Ya tengo la carrera hecha y la hucha llena, me voy'", ha revelado en una entrevista para El Confi TV.

Jesús Vázquez, durante la semifinal de 'Bailando con las estrellas'

El punto de inflexión llegó con la llamada de Sergio Calderón, presidente de RTVE, que le propuso ponerse al frente del Benidorm Fest. La oferta supuso un auténtico revulsivo personal y profesional para él, quien habla abiertamente de un renacer.

Sobre el escenario del festival se muestra, según quienes lo siguen, más espontáneo y cercano que nunca, disfrutando de la comunicación y de la complicidad con su compañero Javier Ambrossi. "Ha aparecido TVE y he vuelto a empezar. Es como si tuviera 20 años", ha confesado.

El cambio se produjo además en un momento especialmente sensible, marcado por lo que él mismo describe como una crisis existencial al borde de los 60 años.

Javier Ambrossi se 'vistió' de Jesús Vázquez en su faceta de cantante en los noventa. RTVE

"Las cosas con Mediaset no estaban en nuestro mejor momento", ha explicado, comparando su vínculo con el grupo con "un gran matrimonio" en el que, con el tiempo, las cosas dejaron de fluir.

Vázquez no ha ocultado tampoco su desconcierto ante la actual estrategia del grupo audiovisual. "No entiendo muy bien qué criterio están siguiendo ahora, porque están dejando escapar el talento. No sé qué rumbo llevan".

"La gente en la calle me pregunta qué le está pasando a Mediaset y ni yo mismo entiendo las decisiones que toman", ha señalado.

Pese a ello, guarda cariño por la que fue su casa durante casi 30 años y les desea lo mejor: "Ojalá se recuperen y vayan por otra senda porque fue mi casa durante muchas décadas".

Instalado ya en RTVE, el presentador asegura vivir una etapa de entusiasmo renovado. "Tengo una ilusión, unas ganas y una alegría… Estoy feliz de estar en la pública y me siento feliz por el recibimiento que he tenido".

"TVE es la cadena en la que estar ahora mismo. Está muy viva y, además, es la casa de la música, y yo amo la música".

Un cambio que, más que un relevo profesional, ha supuesto para Jesús Vázquez una auténtica segunda juventud televisiva.