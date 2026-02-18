Los cerebros de 'Pasapalabra', alto y claro sobre la polémica con Rosa y su gran bote: "Quien acierte las 25 se lo lleva y punto"

Rosa Rodríguez, en el momento exacto que resolvió el Rosco que le dio los 2.716.000 euros del bote de 'Pasapalabra'.

Han pasado casi dos semanas desde que Antena 3 emitió el momentazo del mes y, probablemente, del año.

A falta de tres segundos, Rosa Rodríguez supo responder a la definición que le quedaba, completando el Rosco y llevándose los más de 2,7 millones de euros a los que ascendía el bote. El más alto de la historia de Pasapalabra.

Fue gracias a la letra 'M' y, concretamente, a Morrall, el apellido del jugador de fútbol americano que, en 1968, fue elegido como el más valioso de la NFL, por la agencia AP.

Su hazaña vino de la mano de polémica, pues muchos acusaron de "tongo" al programa. Las teorías de la conspiración crecieron porque, presuntamente, ni los mayores expertos de la NFL sabían responder a la cuestión planteada.

Una polémica que, por cierto, Manu Pascual, el rival de Rosa, se encargó de dar carpetazo en su entrevista para EL ESPAÑOL. "Yo [a Morrall] lo tenía apuntado. Es una lista que es asequible para los concursantes de Pasapalabra".

Rosa Rodríguez, instantes antes de completar el Rosco de 'Pasapalabra'.

Pues bien, este martes, 17 de febrero, los guionistas del exitoso programa que presenta Roberto Leal en Antena 3 se han pronunciado por primera vez. Roberto Ángulo y Borja Pérez fueron entrevistados en el programa La ventana de la Cadena SER.

Fue el primero el 'culpable' de la pregunta de los casi tres millones. Roberto Ángulo se encargó de formular el enunciado porque, tal y como confesó, es "muy devoto del deporte en general", si bien el equipo trabaja por áreas para asegurar variedad.

Roberto Angulo, guionista de Pasapalabra, explica por qué eligió la pregunta que le dio la victoria a Rosa en el mayor bote del programa



Borja entró en detalle y explicó por qué era tan complicada esta pregunta concreta. "Por la M hay muchos jugadores de la NFL que habían ganado ese premio. Tienes que saber no solo que empieza por M, sino que es de ese año concretamente".

Sobre las acusaciones de tongo que recibió el concurso tras la emisión del bote de Rosa, fueron rotundos: "Pasapalabra es un juego totalmente limpio. Quien consigue las 25 se lo lleva y punto".

"Mucha de esa corriente viene de gente que no ha visto el programa y solo se une a opinar", agregaron ambos.

Así se hace el Rosco

Miguel Aparicio, el director de Pasapalabra, reconocía hace unos meses a EL ESPAÑOL, que los Roscos eran "verdaderas filigranas". Y así lo confirmaron sus guionistas en los micrófonos de la emisora de PRISA.

"El guionista que se enfrenta a un folio en blanco con 25 preguntas que tienen que rellenar", dijo Borja Pérez. A partir de ahí, entra su trabajo como coordinador, donde la prioridad es clara: que los dos 'roscos' tengan el mismo nivel:

"Lo más importante que tenemos nosotros es que estén muy equilibrados entre los dos concursantes, sea la dificultad que sea, pero que los dos roscos estén equilibrados, que tengan las mismas posibilidades", aseguró el responsable.

Pero dicho equilibrio no siempre es fácil, porque cada persona percibe la dificultad de manera distinta.

Manu Pascual y Rosa Rodríguez en uno de los 307 roscos en los que se han enfrentado. Atresmedia Televisión

"El guionista ya lo hace con esa intención, pero luego también, al final, el tema de las preguntas tiene un punto subjetivo. Para mí, algo puede ser más fácil que para vosotros, por el tema que os toque o que dominéis", explicó.

Por eso, él revisa y modifica cuando es necesario: "Yo aporto mis decisiones y hacemos los cambios que creo oportunos". Tras esa primera revisión, pasa a manos de una lingüista, Lucía Sesma, "que también hace una revisión entera del rosco y también hace ciertas modificaciones".