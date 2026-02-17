El palo de Joaquín Prat a la DGT: "Los que vamos en moto nos jugamos la vida todos los puñeteros días"

El presentador Joaquín Prat ha cargado duramente contra la Dirección General de Tráfico durante la emisión de El tiempo justo, tras analizarse en el programa una denuncia por presunto despilfarro en el organismo público.

El espacio de Telecinco abordó la queja de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que acusa al organismo dirigido por Pere Navarro de haber destinado cerca de 400.000 euros a contratos de merchandising.

Según se expuso en el vespertino, mientras se invierte en productos promocionales —como gorras, camisetas, tazas o coches de juguete— muchos agentes siguen patrullando con vehículos que superan el medio millón de kilómetros.

'El tiempo justo' y el presentador Joaquín Prat Mediaset

Durante la emisión también se mostraron imágenes del estado de distintas carreteras: socavones, baches, grietas y firme deteriorado, acompañados de vídeos de conductores denunciando el mal estado de las vías.

El programa planteó así el debate sobre si existe un problema de prioridades: "¿Propaganda y despilfarro antes que la seguridad? ¿Prioridades equivocadas y seguridad olvidada?".

Joaquín Prat presentando 'El tiempo justo' Mediaset

El estallido de Joaquín Prat en directo

Tras ver el reportaje, Prat reaccionó con contundencia. "¿Quien coñ* quiere una gorra de la DGT? ¿Para qué quiero una gorra de la DGT si no soy un trabajador?", lanzó el presentador.

A continuación matizó: "Con todos los respetos, me merecen todos los respetos todos los funcionarios de la dirección".

Pero insistió en su crítica al estado de las infraestructuras: "Lo que sí noto es que cada vez que cojo la moto... Es verdad que ha sido un año de lluvias muy intensas, que daña profundamente las infraestructuras. Es verdad".

El presentador fue más allá al hablar de la seguridad vial: "Los que vamos en moto nos vamos jugando la vida todos los puñeteros días. Con casco. No con la mierda de la gorra de la DGT".

Y remató con una valoración general: "Lo de este país es de traca".

La conversación continuó en la mesa de colaboradores, donde Antonio Naranjo añadió otro elemento al debate: "España tiene récord de recaudación".

En la misma línea y como explicación a ese dinero, se criticó la proliferación de controles de velocidad frente al estado de la red viaria: "Hay radares a mansalva, la carretera echa una mierda pero radares...".