Pablo Alborán, sobre su dinero: "Tengo lo justo y necesario para que mi madre me avise de que no se me vaya la olla"

Pablo Alborán es uno de los artistas más influyentes de la música española contemporánea. Desde que irrumpió en 2010, el malagueño ha construido una sólida trayectoria de más de 15 años marcada por el éxito, la versatilidad y una conexión muy especial con el público.

Sus canciones han acompañado a varias generaciones y, aunque las baladas han sido su sello, a lo largo de su carrera ha explorado prácticamente todos los géneros, desde la bachata hasta el reguetón.

Con toda una trayectoria llena de éxitos, Pablo Alborán cuenta con un importante patrimonio. Aunque no se conoce la cifra exacta de su fortuna, el propio artista ha dado pistas sobre su situación económica y ha estimado, de forma aproximada, con cuánto dinero podría contar en el banco.

Pablo Alborán en el concierto de Fuengirola. Marenostrum Fuengirola

Lo hizo durante su visita a La Revuelta, donde acudió para presentar su Global Tour KM0, la gira internacional con la que recorrerá más de 20 países.

Además, adelantó en primicia un fragmento de su nueva canción, Algo de mí, junto a D3llano, cuyo lanzamiento llegará en apenas dos semanas.

Durante la entrevista, el artista dejó también un mensaje reivindicativo sobre la sanidad pública y el trabajo de los profesionales médicos: "Están entregando su vida, su amabilidad, su sonrisa, su cariño, su empatía".

Y añadió: "Habrá que votar a aquellos que los ayudan. La sanidad pública nos caracteriza, es la leche… ahora mismo no es la leche porque las condiciones no son las adecuadas".

Pablo Alborán y David Broncano en 'La Revuelta' TVE

En el tono distendido habitual del programa, el presentador David Broncano le preguntó por su situación económica, a lo que respondió entre risas: "Esta pregunta ya la haces para humillar".

Sin entrar en cifras, aseguró que tiene "lo suficiente para no tener que pedir permiso para hacer música como me dé la gana", y bromeó con que su madre sigue recordándolo que debe ahorrar.

"Y lo justo y necesario para que mi madre me siga advirtiendo 'niño, hay que ahorrar'". "Siempre está pendiente de que no se me vaya la olla y gracias a Dios no se me ha ido nunca", ha añadido.

🥵 Pablo Alborán ha pasado de responder en las Preguntas Clásicas™ que se mataba a pajas y a decir ahora que le falta cardio. #LaRevuelta @pabloalboran pic.twitter.com/Gtlih0WAqr — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 16, 2026

El cantante también ha respondido a la segunda pregunta clásica: el sexo. "Estoy muy bien. Voy de dos en dos por día", ha declarado. Aunque se ha dado cuenta que tiene que "hacer más cardio, me falta fondo".

Aunque evitó concretar detalles sobre cuánto dinero en el banco posee, el artista vive en un exclusivo chalé en el norte de Madrid, su refugio personal lejos del ritmo de los escenarios.

Su hogar, un chalé unifamiliar situado en Boadilla del Monte, refleja precisamente ese equilibrio entre tranquilidad y confort. Minimalista, luminoso y lleno de paz, el espacio está diseñado para ser un auténtico santuario personal.