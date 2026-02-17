Inés Hernand, 33 años, sobre su dinero: "Vivo por encima de la media de mi edad, pero tampoco soy una ricachona"

Inés Hernand es una presentadora, comunicadora, humorista y creadora multidisciplinar. Se ha convertido en una de las voces más singulares y reconocibles de su generación.

Gracias a su estilo directo y a su capacidad, ha sido capaz de conectar con audiencias jóvenes sin renunciar a la profundidad en los temas que aborda.

En lo que respecta al dinero, la madrileña ha respondido abiertamente varias veces a las críticas sobre su salario en televisión. En declaraciones a BLUPER, aseguró no entender la polémica y defendió que su retribución es acorde a su caché profesional.

"Ser de izquierdas tampoco quiere decir que no quiera ganar la moneda. En el juego del capitalismo, porque eso es de lo que va, queremos aspirar y lograr vivir tranquilamente, como vive la burguesía. Porque, si alguien pudiese cobrar, hipotéticamente, 5.000 euros al mes, ¿quién diría que no?", afirmó.

Inés Hernand, durante el acto del PSOE y UGT en la sede del sindicato. PSOE

En el programa Martínez y hermanos también habló con naturalidad sobre su economía: "Bueno, gasto también. Sale de la cuenta, con los impuestos, la distribución de la riqueza, siempre. Hay más de 50K”, señaló.

Su situación actual contrasta con etapas anteriores marcadas por la precariedad. En Planeta Calleja recordó momentos de dificultades económicas: "He compartido cama con un antiguo profesor de batería mío".

También rememoró su etapa en hostelería, cuando debía alimentarse con sobras: "Tenía que comerme los restos de la comida de los clientes".

Una experiencia que, según explicó, le generó ansiedad: "Piensas que la escasez se cronifica". En esa misma entrevista confesó: "Tengo ansiedad cronificada".

Pese a sus ingresos en televisión —estimados en unos 345.000 euros procedentes de RTVE desde 2020— Hernand ha explicado que vive de alquiler en un apartamento de 43 metros cuadrados en Madrid y que no se considera "una ricachona".

Inés Hernand, en una rueda del prensa del Benidorm Fest 2025. RTVE

"En un rango de pasta vivo por encima de la media de mi edad, pero tampoco soy una ricachona. No me puedo comprar una casa", aseguró a Jesús Calleja.

Hasta el momento no ha manifestado haber invertido en propiedades inmobiliarias. Su principal apuesta profesional está vinculada a la agencia de representación Ego Espace, donde figura como uno de los talentos destacados.

Fiel a su discurso sobre la precariedad juvenil y la dificultad de ahorro, Inés Hernand ha reconocido en espacios como La Revuelta que cuenta con ahorros acordes al intenso ritmo de trabajo de los últimos años, aunque sin detallar productos financieros concretos.