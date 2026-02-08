Roberto Leal, 46 años, sobre la pérdida de su padre: "Se fue en Nochebuena. Nunca hay fecha bonita para morirse"

Roberto Leal se ha consolidado como uno de los presentadores más queridos de la televisión española. Su cercanía, sentido del humor y empatía han logrado que tanto los espectadores como los concursantes conecten con él de manera natural.

Sus primeros pasos en el periodismo los dio en su localidad natal, Alcalá de Guadaíra, colaborando en el periódico La Voz de Alcalá y en la radio local. Desde entonces, su carrera ha ido creciendo de forma constante, desempeñándose como reportero y presentador en diversas cadenas.

La gran popularidad le llegó al frente de Operación Triunfo en RTVE, programa que presentó entre 2017 y 2020 y que marcó un antes y un después en su trayectoria profesional.

TVE estira a Roberto Leal y también presentará 'Bailando con las estrellas'

En la actualidad, Roberto Leal presenta cada tarde Pasapalabra, uno de los concursos estrella de Antena 3 que lidera cada día en términos de audiencia.

A pesar del éxito, el presentador sevillano no olvida sus orígenes ni a la persona que más influyó en su vida: su padre. "Era un hombre de pocas palabras, pero muy concisas", ha recordado en una entrevista en El Faro de Cadena Ser.

Albañil de profesión, le dijo una frase cuando era pequeño que marcó su camino: "Un día me dijo: 'Estudia que yo no he podido'. Esa frase me ha acompañado siempre. Tú haz lo que quieras, pero piénsatelo bien".

En los momentos en los que pensó en abandonar, su padre fue su principal apoyo. "Estudia, que yo te puedo pagar unos estudios", le insistía, reforzando la importancia del esfuerzo y la formación.

Roberto Leal perdió a su padre demasiado pronto. Falleció a los 65 años, en Nochebuena, una fecha que quedó grabada para siempre en su memoria: "Nunca hay fecha bonita para morirse, pero esa… esa se queda para siempre".

Aquella pérdida le hizo tomar conciencia de la fragilidad de la vida: "Me da miedo porque pensé: la vida es de verdad, se acaba. Y desde entonces tengo claro que tengo que aprovechar el tiempo y a la gente que queremos".

"Le tengo que agradecer esa enseñanza a mi padre: tú te vas, pero los que nos quedamos aquí, por tu memoria lo vamos a aprovechar".

Justo ese mismo año en el que tuvo que decir adiós a su progenitor, el presentador dio las Campanadas de Nochevieja junto a Anne Igartiburu en RTVE. A pesar del dolor personal, Leal decidió seguir adelante con el compromiso profesional y aprovechó el momento para dedicar unas palabras a quienes atravesaban una situación similar.

"Quiero mandar un abrazo enorme a todas las personas que durante este año 2019 han tenido una pérdida en casa", expresó en directo. Visiblemente emocionado, añadió: "Mi padre se ha ido hace poquito. Yo sé que las personas que se han ido este año y en años anteriores, de alguna forma están presentes en un día como hoy acompañándonos".

Un mensaje que conectó con millones de espectadores y reforzó la imagen de un presentador cercano y capaz de compartir su vulnerabilidad.