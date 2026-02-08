María Galiana (90), sobre la longevidad: "La receta es no tener miedo a estar sola y sí a perder la curiosidad"

María Galiana es una de las actrices más queridas de nuestro país. A sus 90 años, continúa en activo, girando por España con la obra Yo solo quiero irme a Francia, y no parece tener planes de retirarse.

Si bien había debutado en la actuación una década antes, no fue hasta el 2000, año en que se jubiló, cuando centró todos sus esfuerzos en la profesión actoral.

En 2001, le llegó el papel de su vida, el de doña Herminia en Cuéntame cómo pasó. A lo largo de 23 temporadas, dio vida a la entrañable abuela de los Alcántara.

En una entrevista en Y ahora Sonsoles, se sinceraba sobre su "secreto para llegar a los 90 años tan bien": "Como si yo escondiera una pócima en el bolso. No hay misterio, el amor por mi trabajo es lo que me mantiene viva".

"Subirme a un escenario, aprenderme un texto nuevo, sentir al público delante… Eso es una inyección de energía que no te da ninguna vitamina", expresó la intérprete ante Sonsoles Ónega hace poco menos de un año.

María Galiana en 'El Hormiguero'.

En Antena 3, aceptó que tiene achaques físicos comunes a su edad: "Me duele todo, claro. A los 90, quien diga que no le duele, nada miente, pero, mientras no pierda la cabeza ni la curiosidad, yo no me doy por vencida".

"No se trata de sumar cumpleaños, sino de cómo llenas el tiempo entre uno y otro. Trabajar en algo que te guste de verdad, aunque llegues tarde a ello; aceptar que el tiempo es limitado, pero seguir haciendo planes", expuso.

Para la sevillana, es fundamental "cuidar la cabeza tanto como el cuerpo", así como "no tener miedo a estar sola y sí a dejar de tener curiosidad. Eso, para mí, es la verdadera receta de la longevidad".

Eso sí, lo que de verdad le da "miedo es perder la cabeza". "Dejar de entender lo que leo, no enterarme de lo que pasa en el mundo. Mientras pueda discutir de política, indignarme con las noticias, emocionarme con un libro o una película, sigo siendo yo".

Una terrible pérdida

Esta actitud positiva ante la vida ayudó a María Galiana a sobrevenir las situaciones tremendamente complicadas. Entre ellas, la pérdida de un hijo por muerte súbita a los tres meses de nacer.

"Eso no se supera nunca, se aprende a vivir con ello, como una cicatriz que siempre está ahí. Cuando atraviesas algo así, de repente las pequeñas molestias y las tonterías del día a día pierden importancia", reconoció.

Por otro lado, Galiana enviudó en 2008. "No me he planteado 'buscar otro'. No necesito compañía por obligación ni por miedo a la soledad. La soledad me gusta: me permite estar conmigo misma, pensar, leer y descansar", afirmó. ​